Monte-Carlo : Novak Djokovic se sort du piège contre Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev et Alexander Zverev prennent la porte

Des têtes commencent à tomber, mais Novak Djokovic tient bon. Alors que, dans le top 10 du classement ATP, seuls Carlos Alcaraz (forfait) et Andrey Rublev (éliminé hier par Alexei Popyrin) manquaient à l'appel en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, deux cadors ont pris la porte, jeudi 11 avril. Si le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, s'est qualifié dans la douleur (7-5, 6-3) contre Lorenzo Musetti (24e), le Russe Daniil Medvedev (4e) a été éliminé par son compatriote Karen Khachanov (17e) en début d'après-midi, en deux sets (6-3, 7-5). Dans l'affiche de ces huitièmes de finales, Alexander Zverev (5e) a été battu par Stefanos Tsitsipas (12e) au terme d'un combat accroché (7-5, 7-6).

Djokovic prend sa revanche, Medvedev éliminé

Breakant d'entrée le numéro 1 mondial dans la première manche, Lorenzo Musetti (24e) a annoncé la couleur dès l'entame de match. L'Italien a vendu chèrement sa peau contre un Novak Djokovic pas au mieux physiquement (7-5, 6-3), mais assez expérimenté pour accélérer aux bons moments : d'abord pour débreaker, puis pour empocher le premier set dès que l'opportunité s'est présentée sur le service adverse. Avant de breaker d'entrée de seconde manche, et de profiter de la fébrilité de son adversaire au service pour l'emporter et rejoindre Alex De Minaur (11e) en quarts de finale.

Sans briller, le Serbe prend sa revanche contre celui qui l'avait éliminé au même stade du tournoi l'an dernier. Lorenzo Musetti a alterné instants de grâce et trous d'air trop pénalisants, desservi par un premier service ni assez fiable (54% de réussite) ni assez performant (60% de points gagnés derrière sa première balle). En face, Novak Djokovic a fait parler son expérience sur les points importants pour convertir quatre de ses cinq balles de break.

La revanche. 😤



One year on from his loss to Musetti, @DjokerNole defeats the Italian back on Court Rainier III! pic.twitter.com/dF1RlZE7Wv — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 11, 2024

Un ancien numéro 1 mondial a quitté le tournoi. Trop passif et dominé par la puissance de son adversaire, Daniil Medvedev n'a pas joué un tennis digne de son rang (4e) jeudi, battu en moins de deux heures par Karen Khachanov (6-3, 7-5). Ce dernier a profité de la fragilité du récent finaliste de l'Open d'Australie, qui a concédé pas moins de neuf balles de break en deux manches, et réalisé la bagatelle de huit doubles fautes et 19 fautes directes. Daniil Medvedev a cédé son service quatre fois, toujours en fin de manche, et quitte le tournoi un tour plus tôt que l'année dernière (éliminé en quarts de finale par Holger Rune). Karen Khachanov affrontera Stefanos Tsitsipas en quarts de finale.

Tombeur de Zverev, Tsitsipas s'est fait peur

Dans le choc de ces huitièmes de finale, Stefanos Tsitsipas (12e) a dominé Alexander Zverev (5e) au terme de deux sets très accrochés (7-5, 7-6), et reste en course dans un tournoi qu'il a déjà remporté deux fois (en 2021 et 2022). Le Grec a concédé les premières balles de breaks, toutes sauvées, dans la première manche, avant de prendre le service de son adversaire au meilleur moment pour remporter le premier set.

Le match semblait même plié quand il a déroulé en début de seconde manche pour mener 5-0, mais Alexander Zverev avait de la ressource, sauvant deux balles de match avant de recoller au score pour arracher un tie-break, finalement perdu 7-3 à cause de quelques fautes directes grossières. En face, Stefanos Tsitsipas s'est fait peur mais a rarement failli sur les points importants (8 balles de break sauvées sur 10) et a pu compter sur une excellente première balle (81% de points gagnés après le premier service).

Plus tôt dans l'après-midi, l'Australien Alex De Minaur (11e) a tenu son rang pour sortir son compatriote Alexei Popyrin, tombeur du tenant du titre Andrey Rublev au tour précédent, en deux manches (6-3, 6-4). Il retrouvera Novak Djokovic en quarts de finale.