Monte-Carlo : Ugo Humbert expéditif, le tenant du titre Andrey Rublev déjà éliminé... Ce qu'il faut retenir de la journée de mercredi

Le Français s'est imposé en deux sets face à Zhizhen Zhang, mercredi, et jouera son premier huitième de finale en Principauté. C'est déjà la fin pour Andrey Rublev, vainqueur sortant et tête de série numéro 6, éliminé par Alexei Popyrin.

Ugo Humbert poursuit sur sa lancée du début d'année 2024. En grande forme, le Français s'est imposé en deux sets (6-1, 6-4) face au Chinois Zhizhen Zhang, mercredi 10 avril au deuxième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Autoritaire d'entrée de jeu avec un break, Humbert n'a laissé que peu de chances à son adversaire de la journée.

Zhang, 49e mondial, a tenté une petite rébellion dans le second set, bien rapidement éteinte par le 15e mondial. Le Français affrontera en huitièmes de finale le "lucky loser" Lorenzo Sonego, intégré au tableau final suite au forfait de Carlos Alcaraz. Le 57e mondial a fait honneur à son repêchage en sortant Félix Auger-Aliassime (6-4, 7-5), désormais 35e mondial et qui n'a jamais passé le 2e tour en Principauté.

Andrey Rublev, lui, a perdu gros. Vaincu en deux sets (6-4, 6-4) par Alexei Popyrin (46e mondial), le tenant du titre est déjà éliminé du tournoi et perdra les points acquis l'année dernière lorsqu'il avait battu Holger Rune en finale. Fébrile, tendu, le Russe a accumulé les fautes, surtout dans le premier set. Popyrin, lui, s'est montré plus percutant et rejoint son compatriote Alex De Minaur en huitièmes.

Sinner et Tsitsipas déroulent

Jannik Sinner faisait lui son entrée en lice dans le tournoi face à Sebastian Korda. Pour son premier match de la saison sur terre battue, l'Italien n'a pas eu l'air troublé par le changement de surface et n'a laissé que quelques miettes à l'Américain (6-1, 6-2). Le récent vainqueur de l'Open d'Australie n'a montré aucune faiblesse et affrontera l'Allemand Jan-Lennard Struff en huitièmes de finale.

C'était presque le même scénario pour Stefanos Tsitsipas, qui a impressionné face à Tomas Martin Etcheverry (6-1, 6-0). L'Argentin a inscrit le premier jeu de la rencontre, avant que le Grec ne lui en laisse plus l'occasion et enchaine 12 jeux d'affilée. Le combat du prochain tour devrait être un peu plus intense pour le double vainqueur du tournoi (2021, 2022), puisqu'il affrontera Alexander Zverev.