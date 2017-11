VIDEO. Finale de la Coupe Davis : l’imbroglio qui a rendu fou de rage Jo-Wilfried Tsonga

Les sifflets ont envahi le stade Pierre-Mauroy à Lille, lors de la fin du match entre Jo-Wilfried Tsonga et David Goffin, dimanche 26 novembre. La raison ? Un imbroglio entre le joueur français et l'arbitre qui lui a coûté un précieux point face à son adversaire Belge, en finale de la coupe Davis.

Comment en est-on arrivé là ? Jo-Wilfried Tsonga a continué à jouer après une faute de son adversaire, David Goffin. Or, le joueur français aurait du laisser la balle sortir pour demander le "hawk-eye" à l'arbitre et remporter le point. Le joueur français ayant finalement arrêté de jouer deux échanges plus tard, l'arbitre a donné le point au Belge.

Des sifflets dans les tribunes

Un imbroglio qui a fait monter la tension dans le stade Pierre-Mauroy de Lille. Le capitaine français Yannick Noah est allé voir l'arbitre, sans succès. Des siflets se sont aussi fait entendre depuis les tribunes. Quelques minutes plus tard, Jo-Wilfried Tsonga a finalement perdu le match (6-7, 3-6, 2-6).