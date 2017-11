DIRECT. Finale de la Coupe Davis : regardez le match capital entre Jo-Wilfried Tsonga et David Goffin

Ce qu'il faut savoir

Le jour de gloire est-il arrivé ? Alors que la France mène 2 matchs à 1 face à la Belgique en finale de la Coupe Davis, Jo-Wilfried Tsonga a l'occasion d'offrir aux Bleus une troisième victoire, synonyme de Saladier d'argent, dimanche 26 novembre. Mais il faudra pour cela battre le leader belge David Goffin, impressionnant en simple vendredi face à Lucas Pouille. Dans le cas contraire, il faudra dans la foulée jouer un cinquième match décisif...

La pression sur les épaules de Tsonga. Seize ans. Seize longues années que la France attend un dixième Saladier d'argent ! Un chiffre qui met peut-être un peu plus la pression à Jo-Wilfried Tsonga (15e joueur mondial), qui sait déjà que David Goffin (7e au classement ATP) est l'homme en forme du moment. "Cela va être un gros match... 2-1 pour la France, les deux numéros un... Jo y pense depuis longtemps. (...) Il est vraiment concentré. Il est dans son truc", assurait Yannick Noah avant la rencontre.

Pouille ou Gasquet en cas d'égalisation belge ? Si d'aventure David Goffin remettait les compteurs à zéro, et poussait les deux équipes à disputer un cinquième et dernier match, le capitaine Yannick Noah aurait le choix entre Lucas Pouille (18e) et Gasquet (31e) pour faire face à Steve Darcis, réputé pour son efficacité dans ce type de rencontres (cinq victoires en autant de matchs). "Lucas est un grand joueur. On peut gagner tous les deux, estime Richard Gasquet. Et Jo peut aussi gagner [face à Goffin]."

Une ambiance de feu. Bonds incessants depuis le banc, poing serré et bras levés, le capitaine Noah a transmis samedi après-midi une partie de son énergie au public français, dont il avait critiqué le manque de ferveur vendredi. "L'ambiance était fantastique. Cela se rapproche de l'atmosphère unique que nous avions vécu à Lyon", a-t-il estimé, en souvenir du Saladier d'argent conquis au Palais des Sports de Gerland devant les Etats-Unis de Pete Sampras et Andre Agassi en 1991. Vu l'enjeu du match entre Tsonga et Goffin, la température devrait grimper encore un peu plus, dimanche après-midi, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.