US Open 2022 : Alizé Cornet, championne de la longévité en Grand Chelem

Le court Louis-Armstrong et une victoire contre la gagnante du dernier US Open, Emma Raducanu, au premier tour. Pour entrer dans l'histoire, Alizé Cornet a bénéficié d'un cadre royal. Dans la nuit de mardi 30 août à mercredi 31 août, la joueuse tricolore de 32 ans a établi un nouveau record : le plus grand nombre de participations consécutives à un tournoi du Grand Chelem. En s'alignant à l'US Open 2022, la Niçoise a signé sa 63e apparition d'affilée à un Majeur. Retour en chiffres sur une carrière à la durée exceptionnelle.

Le précédent record (62) était détenu par la Japonaise Ai Sugiyama, qui a évolué de 1992 à 2009 sur le circuit. Cette marque trottait dans la tête d'Alizé Cornet depuis quelques années. Epargnée par les graves blessures durant sa carrière, la Française n'a pas manqué un seul tournoi du Grand Chelem depuis 2007.

63 grand chelems d'affilée plus tard... et toujours là !

Un record est un record

À demain soir 19h pour fêter ça



63 consecutive grand slam later... still here !

A record is a record and I see you tomorrow at 7pm to start this special campaign



#USOpen2022 pic.twitter.com/LjxlDxD3EK