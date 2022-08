US Open 2022 : Clara Burel s'offre la gagnante de Wimbledon, Iga Swiatek solide, Benoît Paire balayé... Ce qu’il faut retenir de la journée de mardi

Quelle prouesse de Clara Burel. La performance de ce début de journée aux Etats-Unis a été l'œuvre de la jeune Rennaise, qui s'est offert la gagnante du dernier Wimbledon, Elena Rybakina. Richard Gasquet s'est également qualifié pour le 2e tour en éliminant le Japonais Taro Daniel. Plus tard dans la soirée, le public s'est montré au rendez-vous pour acclamer Venus Williams, 42 ans, sur le court Arthur-Ashe, comme il l'avait fait la veille pour sa petite sœur Serena.

Swiatek, Pegula, Sabalenka et Dimitrov déroulent

Des entrées en matière nettes et sans bavure. Programmée dès la fin de matinée, la Polonaise Iga Swiatek n'a pas traîné sur le court pour éliminer son adversaire du jour Jasmine Paolini (6-3, 6-0) en 1h07 et rejoindre le deuxième tour. Tarif quasi similaire infligé par l'Américaine Jessica Pegula (n°8) à la Suissesse Viktorija Golubic (6-2, 6-2) et Aryna Sabalenka (n°6) contre Catherine Harrison (6-1, 6-3).

Chez les hommes, Grigor Dimitrov n'a pas non plus fait de détail. Le 19e joueur mondial a écarté en trois sets Steve Johnson (6-3, 6-2, 6-2).

L'exploit de Burel, Gasquet au rendez-vous, Paire se noie

Une performance majuscule. La Française Clara Burel a créé l'exploit de la journée. Sortie des qualifications, la 131e joueuse mondiale a écarté Elena Rybakina, récente gagnante de Wimbledon et 25e mondiale. La joueuse tricolore de 21 ans a disposé de la Kazakhstanaise en deux sets (6-4, 6-4). Au deuxième tour, Clara Burel affrontera soit la légende américaine Venus Williams, soit la Belge Alison Van Uytvanck.

2. Exploit de @clara_burel ! Issue des qualifs, la Française (N°131) s'est offert la vainqueur de Wimbledon, Elena Rybakina.



C'est la 2ème fois de l'ère Open que la vainqueur de Wimbledon s'incline dès le 1er tour du Grand Chelem suivant :

Kvitova (2011)

Rybakina (2022) pic.twitter.com/ID3iZpQrph — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 30, 2022

De son côté, Richard Gasquet (91e) a pris le dessus sur le Japonais Taro Daniel (95e) en quatre sets (6-4, 6-7, 6-2, 6-2) et 3h16 de jeu. Au prochain tour, il pourrait affronter le Serbe Miomir Kecmanović (32e), qui n'a jamais fait mieux qu'un deuxième tour à l'US Open. Richard Gasquet n'a plus rejoint le troisième tour à New York depuis 2018.

En revanche, Benoît Paire n'aura existé qu'un seul set. Opposé à Cameron Norrie, 9e joueur mondial, le Français, retombé à la 173e place du classement ATP, s'est logiquement incliné dès le premier tour (6-0, 7-6, 6-0). S'il aurait pu reprendre la main au cours du deuxième set, ses trois doubles-fautes dans le jeu décisif ont anéanti tout espoir et replongé le joueur dans ses travers. A l'issue de la rencontre, Benoît Paire a d'ailleurs déclaré ne pas savoir s'il allait continuer sa saison : "Il faut que la tête revienne... Il faut que je retrouve le goût de me bagarrer, de voyager."

Benoit #Paire depuis l'US Open 2021 sur le circuit principal * :



5 victoires, 28 défaites

4 premiers tours franchis en 28 tournois



* Circuit ATP, hors qualifications pic.twitter.com/E9c3rgIQ9o — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 30, 2022

Alcaraz sur abandon, Stephens et Pliskova se font peur mais s'en sortent

Embarqué dans un combat (7-5, 7-5, 2-0) face à Sebastian Baez, l'Espagnol Carlos Alcaraz a profité de l'abandon sur blessure de l'Argentin pour filer au second tour après 2h30 de match. Sloane Stephens et Karolina Pliskova ont eu besoin de trois sets pour s'en sortir.

Face à Greet Minnen, pourtant 110e mondiale, Sloane Stephens a perdu un set d'entrée. La gagnante de l'US Open 2017 s'est ensuite ressaisie (1-6, 6-3, 6-3). Karolina Pliskova a, pour sa part, dû batailler 2h33 pour se défaire de la Polonaise Magda Linette (6-2, 4-6, 7-6).