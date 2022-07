Wimbledon : Alizé Cornet crée l'exploit en sortant la numéro un mondiale, Iga Swiatek, et rejoint les huitièmes de finale

Exceptionnelle Alizé Cornet ! En totale confiance et après un match de haute volée, la Française a signé l'un des exploits de la saison en dominant samedi 2 juillet la numéro un mondiale, Iga Swiatek, balayée 6-4, 6-2. La Polonaise, gagnante de ses 37 derniers matchs sur le circuit et du tournoi de Roland-Garros, a semblé bien impuissante face à la Tricolore de 32 ans, qualifiée pour les huitièmes de finale.

