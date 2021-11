Station de ski : "nous sommes heureux de pouvoir travailler" avec une "feuille de route claire", estime le président des Domaines skiables de France

"Nous sommes heureux de pouvoir travailler et de pouvoir accueillir les clients", a réagi sur franceinfo Alexandre Maulin, le président des Domaines skiables de France, alors que la Premier ministre Jean Castex a précisé les conditions d'ouverture des stations de ski pour cette saison.

Le pass sanitaire sera demandé si la situation sanitaire se dégrade et si le taux d'incidence atteint les 200 cas pour 100 000 habitants. "C'est une feuille de route claire qui nous permet de ne pas revivre l'injustice de l'année dernière" avec la fermeture des stations. "Entre être fermé comme l'année dernière et travailler avec le pass sanitaire, je crois qu'on a tous fait notre choix", ajoute-t-il.

"Ça ne va pas faire peur aux gens"

Le masque sera par ailleurs obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques, une obligation qui ne rebutera pas les clients selon Alexandre Maulin. "Aujourd'hui vous pouvez acheter des tours de cou aux normes Afnor, il y a des solutions faciles", a-t-il relevé, "ça ne va pas faire peur aux gens, on s'y est habitué, donc soyons heureux d'accueillir les clients."

Le président des Domaines skiables de France se veut aussi rassurant sur les effectifs de saisonniers dans les stations. "On a moins de mal qu'ailleurs, il manque quelques saisonniers mais on sera prêt pour l'ouverture des stations, avec le sourire et la joie de se retrouver", a-t-il assuré.