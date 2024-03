La saison de ski alpin s'est terminée dimanche en Autriche par une nouvelle annulation de course à cause des conditions météorologiques. Cette saison a été celle de tous les records en la matière.

La dernière étape à Saalbach, en Autriche, devait permettre de départager Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin, les deux leaders de la Coupe du monde de ski alpin. La course a finalement été annulée, à cause des conditions météorologiques, dimanche 25 mars. Grâce à l’avance qu’il avait au classement, c’est donc le Suisse qui a remporté le Globe de cristal de la discipline, devant le Français, sans affrontement final.

La saison, elle, s'est terminée, comme elle a commencé à Sölden, en octobre dernier. Cette année, 16 courses au total ont été annulées (Zermatt-Cevina, Chamonix, Kranjska-Gora), cinq autres ont été reportées, dans tous les massifs en Europe mais aussi en Amérique du Nord, ce qui donne 21 courses perturbées (sur un total de 80). Le nombre a doublé par rapport à la saison 2022-2023, qui était déjà une saison record en la matière.

"Ça a été compliqué cette année, confirme Cyprien Sarrazin. Il faudra qu'on s'adapte et qu'on évolue. On ne peut pas continuer comme ça. On l'a prouvé encore cette année, mais je ne peux pas trop en dire plus. Je n'ai pas les solutions."

Pourtant, les stations ont tout essayé : stockage de neige, transport par camion et canons à neige, le sel et l'injection d'eau dans la piste. De quoi faire réfléchir les diffuseurs et les sponsors qui cautionnent et investissent des millions d'euros dans un sport que le changement climatique met en sursis.