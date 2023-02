Mondiaux de biathlon 2023 : le relais mixte français en bronze derrière la Norvège et l'Italie

L’équipe de France s'est hissée sur le podium du relais mixte des championnats du monde, à Oberhof, mercredi, derrière la Norvège et l'Italie.

Une épreuve, une médaille ! Sous l’impulsion de Julia Simon, Anaïs Chevalier-Bouchet, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet, l’équipe de France a bien entamé les championnats du monde de biathlon, mercredi 8 février, à Oberhof. Pour la première épreuve de la compétition, au terme d’une bataille acharnée face à la Norvège et l’Italie, les Bleus ont finalement terminé le relais mixte à la troisième position, derrière les Norvégiens, qui conservent leur titre, et les Italiens, deuxièmes.

Médaillés d’argent avec la même équipe aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022, les quatre biathlètes auraient toutefois pu rêver mieux. Mis sur de bons rails par la numéro un mondiale Julia Simon, les trois autres Français ont finalement commis trop d’erreurs au tir pour espérer mieux.