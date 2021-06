Piscines : retour dans le grand bain

Les piscines ont rouvert leurs portes mercredi 9 juin, en même temps que les salles de sport. L'occasion de se remettre en forme avant l'été. Mais tout le monde n'a pas pu se baigner à cause de la jauge à 50 % et des protocoles qui varient selon les établissements.

Brasse, crawl ou papillon. Quel que soit leur style, les baigneurs étaient au rendez-vous, mercredi 9 juin, pour la réouverture des piscines. "J'ai couru direct à la piscine", témoigne un jeune homme. À la piscine municipale de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, il n'y avait pas besoin de réserver un créneau pour se baigner. En revanche, seule la moitié du public habituel a pu être accueillie, à cause de la jauge à 50%. "Il faut sept à huit personnes dans une ligne d'eau pour respecter la distance de sécurité, explique un maître-nageur. Mais il n'y a pas de limite de temps." Le vestiaire étant fermé, il faut mettre ses affaires personnelles dans un sac plastique.



1h30 maximum dans l'eau

Au centre aquatique de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), les règles sont plus strictes. Il faut réserver son créneau à l'avance, s'identifier et ne pas dépasser 1h30 dans l'eau. Les réservations ont été prises d'assaut. "Les restaurants ne m'ont pas vraiment manqué ; les théâtres un petit peu plus. Mais ça, ça me manquait vraiment", confie une baigneuse. À la piscine, le vrai retour à la normale se fera le 1er juillet.