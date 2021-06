Déconfinement : les salles de sport et piscines désormais accessibles à tous

Mercredi 9 juin, les salles de sport et les piscines ont pu rouvrir leurs portes à tous. Désormais, les ordonnances ne sont plus obligatoires pour y accéder. Satisfaite de cette réouverture, une femme rencontrée par France 2 confie ce qui lui a le plus manqué : "Le matériel. On n'a rien chez nous, on n'a pas d'espace."

La demi-jauge obligatoire

Selon le protocole sanitaire, les sportifs peuvent enlever leur masque sur les machines, et les clubs doivent tourner en demi-jauge. "Sur la partie machine cardio, on a vraiment voulu assurer une distanciation", précise Vincent Preuvot, manager d'un centre de fitness Neoness. Ainsi, une machine sur deux a été condamnée. Les piscines aussi doivent appliquer la demi-jauge. Le masque doit être porté jusqu'à la douche, et les distanciations doivent être respectées dans les bassins. "On est là pour nager, on trace !", se réjouit un nageur.