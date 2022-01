Aventure : trois amis niçois préparent une folle expédition au pôle Nord

Ambiance pour le moins givrée, pour ces trois passionnés d’aventure. En mars, ils repartiront en expédition au pôle Nord. "Plus on va exposer le corps à des amplitudes thermiques importantes, plus on va l’éveiller et on va améliorer notre préparation", explique des trois amis, allongé torse nu dans la neige. C’est à Isola, dans les Alpes, qu’ils s’entraînent. Il y fait -14 degrés la nuit, -10 sous la tente, ce sont des conditions difficiles auxquelles ils sont déjà habitués. Il s'agit de leur troisième expédition au pôle Nord, mais là, ça sera encore plus loin, plus fort.



"Se sentir réveillé dans l’aventure"

Trois-cents kilomètres en quarante-deux jours, en traînant leur matériel, et aucune liaison avec le reste du monde. "On cherche simplement les plus belles émotions que la vie a à offrir, résume Flavien Hillat. Le deuxième aspect, c’est faire une aventure pour inspirer les autres." Alors ils réalisent des films sur YouTube pour leur association "Jusqu’au bout de vos rêves". "Je fuis clairement. Je pense qu’on est endormis en société, et que le seul endroit où on peut se sentir réveillé, c’est dans l’aventure", affirme Vincent Lavrov.