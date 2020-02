DIRECT. Tournoi des six nations : un début pied au plancher pour les Bleus qui inscrivent un essai d'entrée. Regardez et commentez France-Italie avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Et bim ! Premier essai pour les Français qui prennent en main la situation d'entrée de jeu. Un coup de pied rasant, un rebond favorable dans l'en-but, et Teddy Thomas qui jaillit dans le dos de la défense pour aplatir en terre promise ! 5-0 pour les Tricolores dès la 7e minute.

: @Ovalie Parce qu'au rugby, contrairement au foot, c'est souvent l'équipe nationale qui reçoit qui troque ses couleurs historiques pour sa deuxième tenue.

: Bonjour. Pourquoi les bleus jouent ils en blanc ?

: Moult rencontres du Tournoi sont l'occasion de décerner des trophées annexes. Ainsi, hier, le match Ecosse-Angleterre donne au vainqueur la Calcutta Cup. Dans certains cas, il s'agit de traditions séculaires, dans d'autres, c'est plus commercial. Ainsi, un trophée Eurostar récompense le vainqueur du France-Angleterre annuel.

: Trophée Garibaldi. Kesako ?

: C'est parti pour ce France-Italie, où le vainqueur repartira avec le trophée Garibaldi. C'est peut-être un détail pour vous... mais bon ça fait une anecdote à placer en société.

: Notez que l'anneau supérieur du Stade de France est fermé, signe que, effet Galthié ou pas, l'Italie n'attire pas les foules. Il faudra du temps pour remplir l'enceinte dyonisienne pour une rencontre contre la Moldavie, comme les Bleus du foot.

: Les Gallois les ont balayés à Cardiff 42-0.Les Français feront de même: 31-9 (4 essais transformés et une pénalité).

: @Odin et Thor Le Stade de France est un nid à courants d'air, et on attend des rafales à 90 km/h pour les joueurs. Attention à vos coups de pied rasants si vous avez le vent de face.

: Bonjour. Quelle est la vitesse du vent dans le stade? La moyenne, le Max et les rafales? Merci.

: Petite piqûre de rappel avec la composition des Bleus, avec beaucoup de nouveaux noms si vous avez hiberné depuis la Coupe du monde.

: France 28 Italie 15

: Attention à l'effet Teddy Riner ! On part gagnant et Paf le chien !

: Dites, ça ne transpire pas l'optimisme débordant dans vos pronostics !

: Vous les attendiez tous avec impatience, voici les pronostics de la rédaction. Palme de l'optimisme pour le camarade Nicolas Buzdugan, qui voit un succès large des Bleus (34-12), Louis San (22-8), Susie Bourgeais (20-5) et Kocila Makdeche (15-3) prédisent une après-midi tranquille. Reste ceux qui ont peur, comme Vincent Colas (17-7) et moi-même (15-12).



A vous dans les commentaires !

: Et l'inconnue, c'est la météo !

: Attention, les Italiens ont annoncés qu'ils comptaient s'appuyer sur la tempête et les conditions météo difficiles pour contrarier les Tricolores. "Nous avons un plan pour jouer avec la pluie et le vent", a fanfaronné le capitaine de la Nazionale Luca Bigi.

: On commence à se chauffer avant le match des Bleus du rugby. Le point rassurant, c'est que l'Italie n'a plus gagné un match depuis cinq ans dans le Tournoi. Le point négatif, c'est que la France, même les bonnes années, a souvent bafouillé son rugby contre les Transalpins.

: Pour leur troisième match consécutif des Six Nations, Antoine Dupont et Romain Ntamack vont composer la charnière de l'équipe de France, contre l'Italie. Malgré une intense concurrence à leur poste et leur jeune âge, les deux Toulousains s'imposent comme le duo du présent, et de l'avenir. Analyse par francetv sport.









: Après avoir impressionné il y a une semaine face à l'Angleterre, le XV de France est attendu au tournant cet après-midi, face à l'Italie. Les Bleus sont grands favoris de ce match face à des Italiens qui n'ont plus gagné dans le Tournoi des six nations depuis 2015, mais qui ont souvent posé des soucis aux Tricolores.









