Coupe du monde de rugby : Fabien Galthié, sauveur du XV de France ou Attila du ballon ovale ?

Tous soulignent que le poste de sélectionneur est taillé sur mesure pour Fabien Galthié, qui aura moins à s'occuper des petits bobos d'ego et de joueurs qu'il n'aurait pas choisis. "Il y aura beaucoup moins ce phénomène d'usure", veut croire Fabien Rofes. "Il pourra imposer ses exigences sans avoir à ménager la chèvre et le chou", ajoute Patrick Tabacco. Pour Benjamin Thiéry, la question des joueurs qui ménagent leurs efforts ou qui ne sont pas au niveau ne se posera pas : "Quand on porte le maillot de l'équipe de France, on est porté par un esprit d'équipe et on ne calcule pas, on donne tout."

Tous partagent aussi le secret espoir que l'équipe de France reprenne une longueur d'avance tactique, comme en 2002-2003, quand Jacques Brunel avait instauré la défense par blocs, qui avait fait merveille. "Tactiquement et techniquement, il est au-dessus de tout le monde", souligne Drickus Hanke, qui a roulé sa bosse dans l'exigeant championnat sud-africain pendant une décennie avant de débarquer à Montpellier, sous la houlette de Fabien Galthié. "Quand je compare aux entraîneurs que j'ai eus ensuite, c'est une autre dimension", constate Benjamin Thiéry. "Avec lui, je me suis régalé", insiste Patrick Tabacco.

Arrivé en catastrophe au chevet de l'équipe chancelante de Jacques Brunel, Fabien Galthié est chargé de l'animation collective. Avec des marottes, comme la répétition des sprints à haute intensité, la clé, selon lui, pour percer les meilleures défenses au niveau international. D'où le fait qu'il a imposé un nouveau préparateur physique pour les Bleus. Des prérogatives de patron d'équipe, même s'il n'en a pas le titre. Relisez cette interview de Bernard Laporte, président de la FFR, au Berry républicain, où il annonce la nomination de Galthié : "J'ai nommé Fabien Galthié entraîneur et je lui ai dit : 'Voilà comment je vois les choses, Fabien. Ton staff, ce n'est pas mon problème. J'ai été à ta place. Tu vas me dire : je veux travailler avec untel, avec untel, avec untel. C'est normal'." Sauf que les changements sont intervenus alors que le mandat de Brunel s'achève officiellement en novembre.

La méthode Galthié, ce sont aussi des ateliers sur grand terrain avec des zones colorées, où les joueurs doivent soit déposer la balle, soit l'empêcher d'entrer. L'ouvreur Camille Lopez a levé le voile devant la presse : "Il y a des repères pour le jeu à la main, mais aussi pour les botteurs, qui désignent les zones à chercher en priorité quand on utilise le jeu au pied à droite, à gauche. (...) Plus on les répète, plus ce sera facile de retrouver ces repères sur le terrain." Le centre Gaël Fickou s'est fait l'écho de joueurs ayant l'impression d'avoir retrouvé leur boussole, après le test-match victorieux face à l'Ecosse : "On a nos principes de jeu, notre système. Les avants savent où ils doivent être placés, n’ont pas le droit d’aller dans certains endroits, donc on s’économise." Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu les joueurs causer tactique et schémas de jeu dans des termes aussi élogieux…

Laissons le mot de la fin à Rémy Martin, qui a connu le joueur, l'entraîneur débutant, puis plus confirmé : "Quand j'étais en fin de contrat à Bayonne, j'avais deux clubs qui se sont rapidement intéressés à moi, Toulouse et les Wasps. Un mois plus tard, Montpellier s'est positionné, et je n'ai pas hésité. J'ai signé au MHR pour lui. Je me suis dit : 'Enfin, je vais réapprendre le rugby'."