Direct France-Italie : les Bleus attendus pour leur troisième match dans le Tournoi des six nations... Suivez avec nous la rencontre

Le XV de France dispute son troisième match du Tournoi des six nations contre l'Italie, dimanche 25 février à Lille, à 16 heures (à suivre sur France 2 et france.tv). Battus en ouverture par l'Irlande (17-38) puis auteurs d'une victoire étriquée en Ecosse (20-16), les Bleus doivent se ressaisir contre l'Italie.

Entretenir l'espoir

Mathématiquement, la France peut encore remporter le Tournoi des six nations. Mais la mission est délicate, car les Bleus dépendent de l'Irlande et doivent prier pour un double faux pas du leader incontesté de ce Tournoi (15 points) lors de ses deux derniers matchs. De son côté, le XV de France devra faire carton plein. Cela passera par une victoire bonifiée (quatre essais ou plus) contre l'Italie.

Alldritt et Bielle-Biarrey garnissent l'infirmerie

Les Bleus ont perdu deux joueurs titulaires en début de Tournoi, et pas des moindres. Le "sauveur" du match en Ecosse Louis Bielle-Biarrey (torticolis) et le capitaine Grégory Alldritt (jambe) sont forfaits, respectivement remplacés par Matthis Lebel et Paul Boudehent. Ils rejoignent la longue liste d'absents, parmi lesquels Thibaud Flament, Emmanuel Meafou, Anthony Jelonch, Antoine Dupont ou Romain Ntamack.

Une Italie, quelle Italie ?

Battue lors de ses deux premiers matchs (24-27 contre l'Angleterre, 0-36 en Irlande), l'Italie paraît un cran en dessous des Bleus. La Squadra Azzurra est aux prémices d'un nouveau cycle, incarné par le sélectionneur Gonzalo Quesada (ex-Stade Français). Les Italiens restent sur 14 défaites contre la France et ne se sont jamais imposés dans l'Hexagone dans le Tournoi.