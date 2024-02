Six nations 2024 : Grégory Alldritt blessé et non retenu pour préparer le match contre l'Italie, Charles Ollivon capitaine

La peur, le soulagement et puis finalement le doute. Quand Grégory Alldritt est sorti sur une civière à la 50e minute, samedi dernier lors de la difficile victoire face à l'Ecosse dans le Tournoi des six nations, on a tout d'abord craint le pire. Peu après, le capitaine s'était voulu rassurant. "C'est plus de peur que de mal, avait-il déclaré en conférence de presse après le match. Une plaie s'est ouverte, le muscle n'est pas touché". Mais il s'avère que cette plaie est suffisamment profonde pour l'écarter du groupe des 34 joueurs retenus pour préparer le match contre l'Italie (dimanche 25 février à Lille), dévoilé jeudi 15 février.

Journée 2 : Grégory Alldritt sort sur blessure - ()

La question, pour Fabien Galthié et le XV de France, est maintenant de savoir si le Rochelais, excellent contre l'Ecosse, sera rétabli à temps pour les deux derniers matchs, face au pays de Galles et l'Angleterre, les 10 et 16 mars prochains. C'est à espérer tant l'expérience d'Alldritt (47 sélections) pourrait être précieuse dans la quête d'une victoire finale dans le Tournoi, et ce même si l'Irlande semble bien au-dessus du lot cette année.

Ollivon capitaine, Taofifenua de retour

En son absence, cumulée à celle d'Anthony Jelonch, c'est en toute logique François Cros qui devrait le remplacer au poste de numéro 8 face à la Squadra Azzurra. Le jeune troisième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles Marko Gazzotti, champion du monde avec les moins de 20 ans cet été, a été appelé en renfort dans le groupe.

Quant au brassard, Antoine Dupont ayant fait l'impasse sur cette édition pour préparer les JO 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, il revient à Charles Ollivon, le premier capitaine de l'ère Galthié. Absent lors des deux premiers matchs, le deuxième ligne Romain Taofifenua est de retour au sein du groupe.