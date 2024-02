Six nations 2024 : miraculé, le XV de France douche l'Ecosse et signe sa première victoire depuis l'élimination à la Coupe du monde

Il y a encore du feu et de la folie dans ce XV de France. Les Bleus ont décroché une victoire presque inespérée face à l'Ecosse (20-16), samedi 10 février, lors de la deuxième journée du Tournoi des six nations, sur la pelouse de Murrayfield, à Edimbourg. Un succès aux airs de nouveau départ, après la déception latente de l'élimination à la Coupe du monde à la maison, et une entame désastreuse du Tournoi face à l'Irlande.

Journée 2 : le XV de France prend les devants grâce à Louis Bielle-Biarrey Après de multiples renvois au pied, la France et l'Ecosse se sont affrontés lors d'une mêlée qui a tourné à l'avantage des Bleus. Sur l'aile, Louis Bielle-Biarrey a été en réussite et entreprenant. Il s'est frayé un chemin jusqu'à l'en-but du XV du chardon. A la transformation, Thomas Ramos ne s'est pas loupé derrière permettant au XV de France de prendre les commandes pour la première fois du match. - ()

Menés et malmenés pendant 70 minutes, les hommes de Fabien Galthié ont attendu la fin de match pour instiller un grain de folie. Ils ont pris les devants grâce à un essai lumineux et salvateur de Louis Bielle-Biarrey. Le jeune ailier bordelais, laissé sur le banc pour des choix tactiques lors du match d'ouverture contre l'Irlande, a illumé l'atmosphère grise d'Edimbourg après un astucieux jeu au pied pour lui-même et avoir pris de vitesse quatre joueurs écossais. Une course folle terminée dans l'en-but qui a éteint Murrayfield et réveillé la garnison de Français présents dans les tribunes.

La longue attente puis la libération

Mais avant de savourer cette fin de match de folie, les Bleus et leurs supporters ont tremblé et sont passés par toutes les émotions, dans dix dernières minutes de folie qui ont finalement écrit l’histoire de ce match. En tête pour la première fois de la rencontre au tableau d’affichage, jetant leurs dernières forces dans la bataille pour défendre ce maigre avantage, ils ont cru tout perdre, d'abord sur une belle remontée de Huw Jones, puis quelques minutes plus tard quand leurs adversaires se sont écroulés sur la ligne à la sirène.

Après une longue consultation de la vidéo, et malgré les supplications de Rory Darge et Jack Demspey et la cascade de sifflets descendus des tribunes, l'arbitre n'a pas validé l'essai. Le collectif tricolore a pu laisser éclater sa joie, et partir célébrer ce que Louis Bielle-Biarrey a qualifié au micro de France Télévisions de "victoire fondatrice" à grands coups de clappings avec ses supporters et de Marseillaises.

Toujours des défauts à gommer

Si cette victoire a autant emporté les joueurs, c'est parce que l'après-midi était très mal partie pour le XV de France. Empruntés offensivement et surtout dominés défensivement, à l'image d'une charnière Jalibert-Lucu en difficulté, les Bleus avaient longtemps subi face à une équipe écossaise joueuse et efficace. Comme face à l'Irlande, ils s'étaient également largement plombés eux-mêmes, avec de trop nombreuses erreurs et scories, des réceptions manquées ballons hauts aux incompréhension dans les passes. Des fautes finalement sans conséquences, mais qui ont failli coûter cher.

Une semaine après sa lourde défaite face à l'Irlande pour son entrée en lice, le XV de France relève la tête et signe, symboliquement, sa première victoire depuis le déchirement des quarts de finale de la Coupe du monde. Alors que le spectre de la crise planait au-dessus du collectif, les Bleus évitent une série de trois défaites de rang inédite sous Fabien Galthié.