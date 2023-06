Rugby à 7 : le Burkina Faso entre dans la mêlée

L'équipe nationale du rugby à 7 du Burkina Faso progresse. Elle se prépare à Tremblay-en-France, avec les Jeux olympiques de 2024 pour objectif.

Voilà l'équipe du rugby à 7 du Burkina Faso qui se forme dans l'Hexagone, à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). "Le rugby à 7 au Burkina Faso avait un niveau assez bas. Il faut maintenant relever ce niveau, améliorer le physique et aussi la connaissance du jeu. Il y a de bons athlètes, mais ils n'ont pas un physique qui correspond aux standards du rugby", indique Bronson Wein, entraîneur. Dont acte.

"Au Burkina Faso, on ne possède pas encore d'infrastructures dignes de ce nom"

"Le Burkina Faso est un pays sahélien, nous n'avons pas des gars assez costauds, donc on s'est dit qu'on allait jouer sur nos qualités : l'explosivité, la vivacité et surtout l'endurance et la vitesse. Tout cela, cela rime avec le rugby à 7", confie Stéphane Bationo, demi de mêlée. L'objectif pour l'équipe est la qualification aux Jeux olympiques de Paris de 2024. "[Dans] notre optique de progression, c'est vraiment important de venir en France dans de bonnes conditions, parce que malheureusement, au Burkina Faso, on ne possède pas encore d'infrastructures dignes de ce nom, donc c'est compliqué d'évoluer et de pratiquer notre propre sport", indique Antoine Yaméogo, talonneur.