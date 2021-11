DIRECT. Rugby : les Bleus vont-ils broyer du noir ? Suivez le match entre France et la Nouvelle-Zélande

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Certes Pierre, seulement 12 victoires, mais quelles victoires ! Souvenez-vous de "l'essai du bout du monde" en 1994 et de la superbe demi-finale de 1999 !

: @MaximeRose 12 victoires françaises pour 48 victoires des All Blacks et un match nul qui passait par là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan n'est pas très rose.

: Bonsoir Pierre, sait-on combien de fois le XV de France a battu la Nouvelle-Zélande au cours de son histoire qui doit remonter au début du 20e le siècle ?

: Le président de la République a rendu visite aux joueurs en début de semaine à Marcoussis. "N’oubliez jamais que vous portez les couleurs d’un très grand pays", a-t-il insisté face aux joueurs. "Il y aura de doutes, il y aura des moments difficiles. Ce pays qui nous dépasse, les couleurs qui sont les nôtres, ce collectif que vous représentez, c’est aussi ce qui doit dans ces moments-là vous conduire à vous transcender." Voici les images du discours qu'il leur a tenu.

: C'est le moment de réviser ses fiches avant le match du XV de France ! Les clés du match, c'est par là, le portrait de Will Jordan, la nouvelle pépite des All Blacks, c'est par là, et la meilleure façon d'encaisser un haka, c'est en cliquant ici !

: On retourne au Stade de France avec notre camarade de franceinfo sport, Maÿlice Lavorel, au bord du terrain dyonisien.

: Bonsoir Pierre, il y a 10 ans j’étais à Londres pour la finale perdue… que de souvenirs. Je mise ce soir pour une victoire des bleus, et un match serré : 24-21. Bonne soirée !

: Ils ne sont plus ce qu ils ont été les All Black 🏉 les bleus 30 à 23 🐓!!!

: Je tente un 25-21, serré mais pour les Bleus à la fin ! 🏉

: Que nenni gens de peu de foi ! Les jeunes bleus vont faire fort et croquer les All Blacks, je le vois...

: Pas d’ accord. Peu d’essais , victoire pour les bleus sur les pénalités. 21/19

: Allez un p’tit 20-18 pour la France Restons confiants merde😃

: 23 All black et 18 France 🥲

: On se repasse une petite salve de vos pronostics avant le choc France-All Blacks. Je rappelle que le vainqueur a droit à un entrée de live à sa gloire.

: Il est 20 heures. Comme je ne peux pas partager avec vous une merveille de risotto aux épinards maison, je vous offre ce point sur l'actu roboratif :



• Gérald Darmanin annonce le déploiement de 50 agents du GIGN et du Raid en Guadeloupe, où des manifestations contre le pass sanitaire tournent aux pillages.



• Entre 18 000 et 50 000 personnes ont battu le pavé contre les violences sexistes et sexuelles dans les rues de Paris; Un chiffre moitié moindre que le précédent défilé organisé il y a deux ans.



• La mobilisation pour réclamer la libération de la joueuse chinoise Peng Shuai, qui a disparu après avoir dénoncé un rapport sexuel forcé d'un haut cadre du parti communiste chinois, s'accroit. Le régime a diffusé une vidéo où elle prononce la date du jour, pour tenter d'éteindre la polémique.



H-1 avant le choc de la soirée, le match France-Nouvelle Zélande, répétition générale du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023. A suivre sur notre site dans ce direct dédié.

: @Mozart C'est arrivé l'an dernier encore, le 7 et le 14 novembre 2020, les Blacks s'étaient inclinés face à l'Australie et l'Argentine. Ce n'est donc pas si vieux que ça :-)

: Bonsoir Pierre. Avant de faire mon pronostic, j'aimerai savoir à quand remonte la dernière série de 2 défaites des All Blacks... si c'est déjà arrivé. Parce que beaucoup, je ne les vois pas perdre une seconde fois.

: Notre camarade de franceinfo sport Justine Saint-Sevin se trouve au bord de la pelouse pour assister aux derniers réglages des Tricolores.

: Je vois malheureusement un triste (pour les français) 42-16 pour les All-Blacks. Comme vous l'avez dit, la défaite contre l'Irlande va peser lourd, très lourd...

: Victoire des Blacks 10-38...C'est ici que vous l'aurez lu en premier :)

: 24 à 23 pour la Nouvelle-Zélande

: J'ai fait chauffer la boule de cristal près du poêle... Ça donne un match très serré, les Bleus se battront comme des chefs mais ce sont les All Blacks qui sortiront vainqueurs. Allez les Bleus 🇫🇷

: Je parie sur un succès NZ 27-9 contre la France

: Je pense 8 à 7 pour la France.....

: Je parie aussi (malheuresement) sur une victoire sérrée des All Blacks ! 24 à 20 !

: Voici vos premiers pronostics pour le choc France-Nouvelle-Zélande de ce soir.

: @cdm et @Guillaume Mon camarade Louis San et moi-même annonçons un succès des All Blacks : lui, 25-17 et de mon côté je penche pour un 34-20. La défaite des Néo-Zélandais en Irlande va, à notre avis, piquer au vif leur orgueil.

: Bonsoir Pierre, un petit pronostic pour France -Nouvelle-Zélande de ce soir ?

: Je sais qu'il est un peu tôt pour les pronos, mais, à la rédaction avez-vous déjà fait les vôtres ? Je parierai sur une victoire serrée de la France 21-20

: L’Angleterre sort une victoire référence contre l'Afrique du Sud. Du lourd.

: Angleterre-AfSud est un scandale ! L'arbitre attend la 16e faute des anglais pour leur mettre un jaune et aucun essai de pénalité pour les sudafs... Bref, les anglais ont joué à 16 contre 15. J'espère que World Rugby mettra de côté Mr Brace !

: On jouait la revanche de la finale de la dernière Coupe du monde, et l'Angleterre a pris sa revanche contre l'Afrique du Sud à Twickenham (victoire d'un cheveu 27-26). Une pénalité de Marcus Smith à la toute dernière minute de jeu a permis aux hommes d'Eddie Jones, auteurs de trois essais contre un pour les Sud-africains, de remporter un match palpitant qui a failli leur échapper en raison de nombreuses pénalités concédées.

: C'est terminé à Castres sur la belle victoire des Bleues face aux Black Ferns 29-7 (4 essais à 1). Le score a été scellé en première période. On peut être sûr que les Bleus de Fabien Galthié signeraient pour le même scénario dans quelques heures, au Stade de France.



(VALENTINE CHAPUIS / AFP)