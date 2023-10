Coupe du monde de rugby : le retour d’Antoine Dupont, le défi physique, le jeu au pied… Les clés du quart de finale entre la France et l’Afrique du Sud

Le XV de France joue sa place dans le dernier carré de la Coupe du monde lors de son quart de finale contre l’Afrique du Sud, dimanche, à Saint-Denis.

Fabien Galthié l'a annoncé dès le dernier match de poules contre l'Italie achevé : le quart de finale, dimanche 15 octobre au stade de France contre l'Afrique du Sud, sera comme "une finale de Coupe du monde". Ce choc sera un immense test pour le XV de France version Galthié, qui pourrait valider sa place dans le dernier carré de la compétition en cas de succès. Pour cela, les Tricolores devront répondre au défi physique imposé par les Springboks mais pourront compter sur la présence de leur capitaine, Antoine Dupont.

Dupont, le retour 24 jours après

Blessé contre la Namibie (96-0) le 21 septembre, le capitaine français Antoine Dupont sera bien présent pour ce choc face aux Springboks. Le feuilleton a pris fin avec le retour à l'entraînement collectif du Toulousain en début de semaine, confirmé par sa titularisation vendredi. Sa participation à ce quart de finale apportera évidemment un plus au XV de France, qui est tout de même parvenu à l'emporter sans lui contre l'Italie (60-7), le 6 octobre dernier.

>> A lire : de la Namibie à l'Afrique du Sud, les trois semaines pendant lesquelles Antoine Dupont a brillé par son absence

Contrairement à la victoire (30-26) sur les Springboks lors de leur dernier affrontement en novembre 2022, le Toulousain n'aura pas un duel à livrer avec son "clone" surpuissant Faf de Klerk, mais avec le Montpellierain Cobus Reinach, qui lui a été préféré. De son face-à-face avec son homologue sud-africain dépendra une partie du sort de la rencontre. Si les Springboks ont annoncé qu'ils ne cibleraient pas particulièrement Dupont en raison de sa blessure, le meilleur joueur du monde 2021 sera immanquablement très surveillé.

Un défi physique à relever

La tradition des Springboks est d'imposer un défi physique de tous les instants à ses adversaires et les Bleus n'y échapperont pas dimanche. S'ils sont davantage joueurs que par le passé et ont mis en place une équipe qui va dans ce sens, les Sud-Africains ont toujours tendance à privilégier le pilonnage de la défense adverse. "Ils aiment rentrer dans l'adversaire, c'est leur mentalité", rappelle Charles Ollivon.

Les joueurs sud-africains et tongiens à la lutte lors du match de Coupe du monde, le 1er octobre 2023. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Dans ce contexte, les joueurs des premières lignes françaises auront fort à faire face aux Sud-Africains. Ce duel entre premières lignes sera déterminant dans ce match, tout comme le rôle des troisième ligne. Le capitaine Siya Kolisi, Jasper Wiese et Pieter-Steph du Toit, meilleur joueur du monde 2019, forment une troisième ligne de haut niveau côté sud-africain. Mais celle du XV de France, avec Charles Ollivon, Grégory Alldritt et Anthony Jelonch est également d'une qualité et d'une profondeur rare.

Une charnière et des trois-quarts à surveiller

Les Springboks ont étonné au moment de dévoiler la composition de l'équipe qui défiera les Bleus. "Ils sortent toujours une stratégie, un plan très bien étudié par rapport à l’adversaire, a prévenu Fabien Galthié. Ce n’est jamais le hasard qui les pousse à aligner une équipe." Alors qu'il avait jusqu'à présent misé sur la puissance physique de son groupe, le staff sud-africain a cette fois constitué un quinze un peu plus porté sur le jeu, incarné par la charnière Cobus Reinach-Manie Libbok. "Ils vont évoluer avec deux animateurs de jeu en charnière. On peut imaginer qu’ils vont essayer de nous prendre sur un jeu d’évitement et de vitesse", estime Dimitri Yachvili, consultant pour France Télévisions. Le staff a d'ailleurs aussi fait évoluer son banc, avec cinq avants et trois trois-quarts, pour servir cette philosophie.

Mais le XV de France a aussi des arguments pour répondre. La paire de centre Gaël Fickou-Jonathan Danty a retrouvé ses automatismes et son efficacité. Sur les ailes, Louis-Bielle Biarrey et Damian Penaud, qui enchaînent une quatrième titularisation ensemble, n'en finissent plus de faire des différences.

Un jeu au pied favorable aux Bleus ?

Si le XV de France affronte l'Afrique du Sud lors de ce quart de finale, c'est parce que les Springboks ont failli au pied lors de leur match contre l'Irlande. En ratant leur unique transformation et 75% de leurs pénalités, les Sud-Africains ont dit adieu à la victoire contre le XV du Trèfle. Depuis le début de ce Mondial, les joueurs de Jacques Nienaber sont défaillants face aux perches (60% de réussite), notamment Manie Libbok (6/11), titularisé face aux Bleus, et Faf de Klerk (3/6).

Le joueur du XV de France Thomas Ramos face à l'Italie lors de la Coupe du monde de rugby, le 6 octobre 2023. (SEBASTIEN BOZON / AFP)

"Il y a une prise de risque sur la titularisation de Libbok, pas en confiance dans ce secteur [...] Dans ce genre de matchs, on regarde un peu plus le score, on prend un peu plus les points, le buteur n'est pas un détail", assure Dimitri Yachvili. Car côté tricolore, Thomas Ramos continue de faire preuve d'une précision chirurgicale. Le Toulousain est le meilleur marqueur du tournoi, avec 61 points inscrits et une réussite de 86% sur les pénalités et les transformations. Ce quart de finale, qui s'annonce très serré, pourrait également se jouer dans ce domaine.