Coupe du monde de rugby : Antoine Dupont titulaire face à l'Afrique du Sud... La composition du XV de France dévoilée pour le quart de finale

Ce quart de finale, dimanche, contre les tenants du titre marquera le retour du capitaine des Bleus Antoine Dupont, après sa fracture de la mâchoire, il y a un peu plus de trois semaines.

Son retour était attendu, rêvé même. C'est désormais officiel. Le demi de mêlée tricolore Antoine Dupont a été titularisé, vendredi 13 octobre, pour effectuer son retour avec le XV de France, dimanche (21 heures), lors du quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, au Stade de France. Près d'un mois après sa "fracture maxillo-zygomatique", suivie de son opération, le joueur de Toulouse retrouve donc la compétition et son brassard de capitaine, poste occupé par intérim lors du match face à l'Italie par Charles Ollivon.

"Je me sens très bien sur les deux plans [physique et technique]. Je pensais que la Coupe du monde était terminée pour moi. Mais ma convalescence s'est bien passée. J'ai eu la chance de bénéficier de plusieurs semaines pour retrouver tous mes moyens physiques et techniques pour être prêt pour ce match", a confié Antoine Dupont en conférence de presse. Même si le joueur de Toulouse est passé par des "moments compliqués", il s'est dit chanceux "que [sa] blessure soit arrivée tôt dans la compétition". Dimanche, il portera un casque, un "souhait du chirurgien".

Pour le reste de la composition, dévoilée vendredi par le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié n'a fait aucun changement par rapport au dernier match de poule contre les Italiens, remporté (60-7). Le Bordelais Maxime Lucu, qui a parfaitement joué son rôle de remplaçant au poste de demi de mêlée contre les Transalpins, retrouve sur le banc sa place de finisseur. Avec le retour d'Antoine Dupont, l'équipe des tauliers est donc, sans surprise, reconstituée.

"De la tension" mais "profiter de ces moments rares"

Le deuxième ligne Cameron Woki reste pour le moment le seul joueur du groupe à avoir débuté toutes les rencontres depuis le début de la compétition. Le jeune Louis Bielle-Biarrey, âgé de 20 ans, confirme sa place de titulaire, gagnée au fur et à mesure des matchs. Le plus jeune Français à jouer un match de Coupe du monde, et déjà auteur de quatre essais durant la compétition, a encore une fois été préféré à Gabin Villière sur l’aile gauche.

Interrogé sur la pression entourant ce grand rendez-vous, Fabien Galthié s'est forcément montré "nerveux avant ce type de match. Ça serait mentir que de dire qu'il n'y a pas de tension. On ressent tout cela, et c'est ce qui fait le sel de ces instants-là. On essaye de bien profiter de ces moments rares et de bien les vivre ensemble et d'avancer dans ce rendez-vous, avec beaucoup de joie, de plaisir, de bonheur, et de détermination", a confié le sélectionneur lors de la conférence de presse.