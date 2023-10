Coupe du monde de rugby : le XV de France qualifié pour les quarts de finale après sa victoire écrasante contre l'Italie

Les Bleus ont signé une quatrième victoire en autant de matchs de phase de poules, vendredi, et terminent en tête de leur groupe pour la première fois depuis vingt ans.

Le contrat est rempli pour le XV de France. Les Bleus ont décroché leur billet pour les quarts de finale de leur Mondial à la maison en enfonçant l’Italie lors de la dernière journée de la phase de poules (60-7), vendredi 6 octobre, au Groupama Stadium (Lyon). De quoi s'offrir une victoire retentissante, la plus large de leur histoire face à la Squadra Azzurra, boucler une phase de poules parfaite et s'adjuger la première place pour la première fois depuis 2003.

C’était le match à ne pas perdre, au risque de rentrer à la maison, et les Bleus n’ont pas cédé. Deux semaines après la déculottée historique infligée à la Namibie, les joueurs du XV de France ont offert un nouveau festival offensif (huit essais). Pas perturbés par l’aura de huitième de finale que revêtait la rencontre, les Bleus sont restés sûrs de leurs forces pour transpercer la défense italienne dès la 2e minute et entendre la première Marseillaise descendue des tribunes.

Jalibert en maître à jouer

Sans Antoine Dupont, de retour de blessure et forfait pour la rencontre, les Français n’ont pas manqué de vivacité et de créativité. En particulier grâce à l’autre membre de la charnière, Matthieu Jalibert. Impliqué dans les quatre essais tricolores en première période, avant d’aller lui-même aplatir au retour des vestiaires, le Bordelo-Béglais s’est montré très juste et inspiré, à l’image de son coup de pied parfait pour Damian Penaud sur le quatrième essai tricolore, malgré un plaquage italien au moment de lâcher le ballon.

Dans le sillage de son ouvreur, c’est tout le XV de France qui a misé sur sa vitesse et son explosivité pour franchir une Nazionale dépassée. A la finition, les ailiers tricolores ont aussi assuré. Damian Penaud s’est offert un doublé et porte son total d'essais sous le maillot tricolore à 35, ce qui fait de lui le deuxième meilleur marqueur français de l’histoire. Louis Bielle-Biarrey a, lui, continué d’impressionner et a inscrit, du haut de ses vingt ans, son cinquième essai pour sa sixième sélection. Ils ont ensuite été relayés par la très bonne entrée des finisseurs, Yoram Moefana en tête, auteur d’un doublé en dix minutes.

Le plein de confiance avant un morceau de choix en quarts

Pas aidés par la sortie de leur feu follet Ange Capuozzo à la demi-heure de jeu, les Italiens ont subi sans pouvoir répliquer pendant presque toute la partie, ne trouvant la faille qu'à la 70e minute avec un essai pour l'honneur. Débordés dans le jeu, ils n’ont même pas pu capitaliser sur les rares erreurs des Français, astreints à une discipline de fer (6 pénalités concédées seulement, trois fois moins que lors de la dernière opposition entre les deux pays en février).

Il en faudra au moins autant lors des quarts de finale, où un gros calibre attend normalement les Bleus : a priori soit l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, soit l’Irlande, numéro 1 mondiale (à moins que l'Ecosse ne déjoue tous les pronostics). Mais à en croire la fête au Groupama Stadium, plusieurs dizaines de milliers de personnes croient déjà à un heureux dénouement.