L'équipe de France masculine de rugby affronte les Néo-Zélandais, samedi 20 novembre au Stade de France, à l'occasion de son dernier match de la tournée d'automne. Le XV de France, qui n'a plus battu les All Blacks depuis 2009, vise la passe de trois après ses succès contre les Argentins et les Géorgiens. Pour aborder au mieux ce choc et se donner toutes les chances de renverser la montagne néo-zélandaise, les Bleus ont suivi une préparation physique et mentale très poussée.

"Vous portez les couleurs d'un très grand pays"

Ils ont également reçu la visite du président de la République, Emmanuel Macron, au centre d'entraînement, lundi. "N’oubliez jamais que vous portez les couleurs d’un très grand pays", a-t-il insisté face aux joueurs. "Il y aura de doutes, il y aura des moments difficiles. Ce pays qui nous dépasse, les couleurs qui sont les nôtres, ce collectif que vous représentez, c’est aussi ce qui doit dans ces moments-là vous conduire à vous transcender."