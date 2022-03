Paralympiques 2022 : les chances françaises, les stars à suivre… Le guide complet des Jeux de Pékin

La 13e édition des Jeux paralympiques d'hiver est sur le point d'ouvrir ses portes, vendredi 4 mars, à Pékin. Le panda Bing Dwen Dwen passe le relais à une autre mascotte, Shuey Rhon Rhon, pour un peu moins de 10 jours de compétition.

Les six sports des Jeux de Pyeongchang (para biathlon, curling fauteuil, hockey sur luge, para ski alpin, para ski de fond et para snowboard) sont de nouveau au programme et répartis en 78 épreuves, à suivre sur France Télévisions et sur france.tv. Reste à se repérer dans cette programmation assez dense pour ne rien rater des moments forts attendus dans la capitale chinoise. Cela tombe bien, franceinfo : sport joue le rôle de guide.

Happy #Beijing2022 #OpeningCeremony Day!



Remember the last time the #WinterParalympics was lit at PyeongChang 2018? — Paralympic Games (@Paralympics) March 3, 2022

Les Bleus en piste pour aller chercher un top 3 inédit ?

5e au classement des médailles à Sotchi en 2014 (12 breloques), 4e en 2018 en Corée du Sud (20), la délégation française peut légitimement tenter de viser un top 3 inédit dans son histoire à Pékin. Les 18 - dont quatre guides - athlètes tricolores sélectionnés (contre 15 dont trois guides il y a quatre ans) auront toutefois fort à faire pour dépasser les États-Unis ou le Canada. Mais les chances de les voir grimper sur le podium existent bel et bien.

Octuple championne paralympique sur toutes les disciplines du ski alpin (descente, super-G, slalom géant, slalom, super combiné), la "reine des neiges" Marie Bochet sera évidemment la fer de lance de l'équipe de France. La skieuse n'a jamais connu d'autre métal que l'or aux Jeux et espère bien poursuivre sur sa lancée. Arthur Bauchet, lui, avait participé à la moisson en rapportant quatre médailles d'argent de Corée, à seulement 17 ans. Devenu triple champion du monde à Kranjska-Gora en 2019, il sera lui aussi un atout fort des Bleus.

Mais il y a quatre ans à Pyeongchang, personne n'a fait mieux que le porte-drapeau de l'équipe de France pour ces Jeux paralympiques. Biathlète et fondeur, Benjamin Daviet "rêve encore de l'or", comme il l'avait confié à franceinfo : sport fin janvier. Autres gros espoirs de médailles pour les athlètes tricolores en snowboard avec Maxime Montaggioni, double champion du monde à Lillehammer il y a quelques semaines en cross et en slalom, ou encore Cécile Hernandez, double médaillée il y a quatre ans (argent et bronze).

Les 18 athlètes tricolores à Pékin :



Ski alpin : Arthur Bauchet, Marie Bochet, Hyacinthe Deleplace, Valentin Giraud-Moine (guide), Maxime Jourdan (guide), Manoël Bourdenx, Jordan Broisin, Lou Braz-Dagand, Oscar Burnham, Jules Segers.

Ski nordique / biathlon : Benjamin Daviet, Anthony Chalençon, Brice Ottonello (guide), Alexandre Pouyé (guide).

Snowboard : Maxime Montaggioni, Mathias Menendez, Laurent Vaglica, Cécile Hernandez.

Farkasova, McKeever... les stars à suivre à Pékin

Juste devant Marie Bochet, elle est celle qui a le plus brillé en 2018. Quatre médailles d'or et une d'argent, le tout en cinq épreuves : Henrieta Farkasova est de retour pour viser le carton plein en ski alpin. La Slovaque de 35 ans, déficiente visuelle, a affiché de belles promesses en début d'année aux championnats du monde de Lillehammer avec un titre en descente et en Super-G et l'argent en slalom géant.

Lui s'est illustré plus récemment en s'affichant lors d'une publicité émouvante avec son frère - et guide - Robin, lors du Super Bowl. Athlète paralympique masculin le plus décoré de l'histoire en ski de fond (17 médailles dont 13 en or), Brian McKeever, 42 ans, est à Pékin pour entretenir sa légende, qu'il a construite dès 2002 à Salt Lake City. Vingt ans après, le Canadien, atteint de la maladie de Stargardt qui entraîne une perte de la vue, veut enfoncer le clou pour ses derniers Jeux.

Le programme complet de l'équipe de France

• Vendredi 4 mars :

Cérémonie d'ouverture des 13es Jeux paralympiques d'hiver à Pékin (à partir de 13h, heure française).

• Samedi 5 mars :

Ski alpin : descente hommes et femmes (de 3 à 6h10, heure française), avec Marie Bochet, Arthur Bauchet, Jules Segers, Oscar Burnham, Jordan Broisin, Manoël Bourdenx (catégorie debout), Hyacinthe Deleplace, Maxime Jourdan, Valentin Giraud-Moine (catégorie déficients visuels), Lou Braz-Dagand (catégorie assis).

Biathlon : six kilomètres hommes et femmes (de 3h à 8h15, heure française), avec Benjamin Daviet (catégorie debout), Anthony Chalençon, Brice Ottonello, Alexandre Pouyé (catégorie déficients visuels).

• Dimanche 6 mars :

Ski alpin : super-G hommes et femmes (de 3h à 7h30, heure française), avec Marie Bochet, Arthur Bauchet, Jules Segers, Oscar Burnham, Jordan Broisin, Manoël Bourdenx (catégorie debout), Hyacinthe Deleplace, Maxime Jourdan, Valentin Giraud-Moine (catégorie déficients visuels), Lou Braz-Dagand (catégorie assis).

Snowboard : qualifications cross hommes et femmes (de 6 à 8h, heure française), avec Maxime Montaggioni, Mathias Menendez, Laurent Vaglica, Cécile Hernandez.

• Lundi 7 mars :

Ski de fond : 20 kilomètres classique hommes (de 3h à 7h, heure française), avec Benjamin Daviet (catégorie debout), Anthony Chalençon, Brice Ottonello, Alexandre Pouyé (catégorie déficients visuels).

Snowboard : finales cross hommes et femmes (de 4h30 à 7h30, heure française), avec Maxime Montaggioni, Mathias Menendez, Laurent Vaglica, Cécile Hernandez.

• Mardi 8 mars :

Ski alpin : combiné hommes et femmes (de 3h à 5h pour le Super G, de 6h30 à 7h30 pour le slalom, heure française), avec Marie Bochet, Arthur Bauchet, Jules Segers, Oscar Burnham, Jordan Broisin, Manoël Bourdenx (catégorie debout), Hyacinthe Deleplace, Maxime Jourdan, Valentin Giraud-Moine (catégorie déficients visuels), Lou Braz-Dagand (catégorie assis).

Biathlon : 10 kilomètres hommes et femmes (de 5h à 6h25, heure française), avec Benjamin Daviet (catégorie debout), Anthony Chalençon, Brice Ottonello, Alexandre Pouyé (catégorie déficients visuels).

• Mercredi 9 mars :

Ski de fond : 1 km sprint style libre hommes et femmes, qualification et finales (de 3h à 8h, heure française), avec Benjamin Daviet (catégorie debout), Anthony Chalençon, Brice Ottonello, Alexandre Pouyé (catégorie déficients visuels).

• Jeudi 10 mars :

Ski alpin : slalom géant hommes (de 2h30 à 8h, heure française), avec Arthur Bauchet, Jules Segers, Oscar Burnham, Jordan Broisin, Manoël Bourdenx (catégorie debout), Hyacinthe Deleplace, Maxime Jourdan, Valentin Giraud-Moine (catégorie déficients visuels), Lou Braz-Dagand (catégorie assis).

• Vendredi 11 mars :

Ski alpin : slalom géant femmes (de 2h30 à 8h, heure française), avec Marie Bochet.

Biathlon : 12,5 km hommes et femmes (de 3h à 9h, heure française), avec Benjamin Daviet (catégorie debout), Anthony Chalençon, Brice Ottonello, Alexandre Pouyé (catégorie déficients visuels).

Snowboard : qualifications banked slalom hommes et femmes (de 6 à 8h, heure française), avec Maxime Montaggioni, Mathias Menendez, Laurent Vaglica, Cécile Hernandez.

• Samedi 12 mars :

Ski alpin : Slalom hommes (de 2h30 à 7h, heure française), avec Arthur Bauchet, Jules Segers, Oscar Burnham, Jordan Broisin, Manoël Bourdenx (catégorie debout), Hyacinthe Deleplace, Maxime Jourdan, Valentin Giraud-Moine (catégorie déficients visuels), Lou Braz-Dagand (catégorie assis).

Ski de fond : 12,5 km style libre hommes (de 3h à 8h15, heure française), avec Benjamin Daviet (catégorie debout), Anthony Chalençon, Brice Ottonello, Alexandre Pouyé (catégorie déficients visuels).

Snowboard : finales banked slalom hommes et femmes (de 5h à 8h, heure française), avec Maxime Montaggioni, Mathias Menendez, Laurent Vaglica, Cécile Hernandez.

• Dimanche 13 mars :

Ski alpin : slalom femmes (de 2h30 à 7h, heure française), avec Marie Bochet.

Ski de fond : 4 x 2,5 km relais open (de 3h à 6h30, heure française), avec Benjamin Daviet (catégorie debout), Anthony Chalençon, Brice Ottonello, Alexandre Pouyé (catégorie déficients visuels).

Cérémonie de clôture (de 12h55 à 14h15, heure française).