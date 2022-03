Ils sont déjà prêts à rugir derrière le portillon de départ. Quatre ans après Pyeongchang, les athlètes engagés en para ski alpin vont prendre le départ - à partir du samedi 5 mars - des différentes épreuves présentes lors des Jeux paralympiques de Pékin.

Le para ski alpin à la loupe

Spécificités des Jeux paralympiques, les skieurs et skieuses sont répartis en trois catégories distinctes, correspondant à la nature de leur handicap : les catégories debout, assis et déficient visuel. Viennent ensuite les particularités propres à chacune, comme l'assistance d'un guide obligatoire pour les déficients visuels, l'utilisation de prothèses et de stabilisateurs (ou stabilos) longs debout ou d'une coque d'assise moulée et de stabilos courts pour les athlètes handicapés sur les deux membres inférieurs.

Depuis le Centre national de ski alpin situé au nord-ouest de Yanqing, Marie Bochet, Manoël Bourdenx et consorts vont s'affronter tout d'abord en vitesse, avec la descente et le Super-G (5 et 6 mars). Viendront ensuite les épreuves combinées, composées du Super-G et du slalom (8 mars), avant de terminer en beauté avec les compétitions plus techniques : le slalom géant (10 et 11 mars) et le slalom (12 et 13 mars).