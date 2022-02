Programme des Paralympiques 2022 : téléchargez le calendrier complet des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin

Du vendredi 4 mars au dimanche 13 mars 2022, découvrez le programme complet des Jeux paralympiques. Moins de deux semaines après la fin des JO, Pékin accueille les Paralympiques. France Télévisions, partenaire historique du sport paralympique en France, sera au rendez-vous et proposera près de 60 heures de programmes sur ses antennes. L’intégralité des épreuves sera disponible sur son offre numérique france.tv et vous pourrez retrouver toute l'actualité sur franceinfo: sport.



Au lendemain de la cérémonie d'ouverture, vendredi 4 mars, un match préliminaire de hockey sur luge lancera le début des compétitions. Avec six sports (ski alpin, ski de fond, biathlon, snowboard, hockey sur glace adapté et curling en fauteuil roulant) représentés, 78 titres seront décernés tout au long de ces Jeux. Et la finale du hockey sur luge, dimanche 13 mars, décernera la dernière médaille d'or.



Côté français, emmenés par leur porte-drapeau Benjamin Daviet, ils seront 19 dont quatre guides. Lors de la précédente édition qui se déroulait à Pyeongchang en 2018, la délégation tricolore avait empoché 20 médailles (7 en or, 8 en argent, 5 en bronze). Benjamin Daviet et Marie Bochet, qui a raflé huit sacres paralympiques, mais aussi Cécile Hernandez ou encore Anthony Chalençon devraient montrer la voie aux Français.

Télécharger le programme complet des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022.