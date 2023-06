Le champion olympique en 2012 du 50 mètres nage libre a remporté le titre national, vendredi, à Rennes, en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année durant les séries.

Après avoir établi la meilleure performance mondiale de l'année sur 50 mètres nage libre jeudi 15 juin lors des séries, en 21"56, Florent Manaudou s'est adjugé le titre de champion de France de l'épreuve dans la soirée, à Rennes. Le pensionnaire du Cercle des nageurs de Marseille a fait moins bien en finale (21"62), mais réalise tout de même la deuxième meilleure performance mondiale derrière son temps de la matinée. Il devance Maxime Grousset de seize centièmes. Grâce à ces chronos, les deux hommes sont qualifiés dans cette épreuve pour les championnats du monde de Fukuoka, au Japon, en juillet.

Florent Manaudou n'avait plus nagé aussi vite depuis les Jeux de Tokyo, en 2021. "Si on m’avait dit que je nagerais dans ces temps-là aujourd'hui, j’aurais signé tout de suite. Je n’avais pas été champion de France depuis 2020, donc même si ça peut paraître anecdotique, je suis content", a-t-il réagi après sa course.

Léon Marchand reçu 5 sur 5

Comme attendu, plus tôt dans la soirée, Léon Marchand a remporté son cinquième titre de champion de France en cinq courses, en s'imposant sur le 400 mètres 4 nages, sans forcer, en 4'10"57, et sans doute fatigué après sa semaine de compétition. "Je suis un peu déçu quand même, je voulais passer en dessous des 4'10 mais ce n’était pas facile après cinq jours de compétition, a expliqué celui qui a déjà remporté le titre national en 200 mètres papillon, 200 mètres 4 nages, 200 mètres brasse et 200 mètres nage libre. Je ne pense pas que je suis au meilleur de ma forme mais j’ai réussi à faire ma qualification sur toutes les courses donc c’est parfait".

Emma Terebo a également remporté le titre national et s'est qualifiée pour les Mondiaux en 200 mètres dos dames. Mélanie Henique, vice-championne du monde du 50 mètres papillon, a été sacrée championne de France de l'épreuve, en 25"24, deuxième meilleure performance mondiale de l'année, glanant ainsi son onzième sacre national. Et enfin, en 800 mètres nage libre, Anastasiia Kirpichnikova s'est imposée et obtient elle aussi sa qualification pour les championnats du monde.