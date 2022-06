Un repos bien mérité. Léon Marchand, élu meilleur nageur des championnats du monde de Budapest, a annoncé dimanche 26 juin dans Stade 2 qu'il ne participerait pas aux prochains championnats d'Europe, qui se dérouleront à Rome du 11 au 21 août. "Je vais m'entraîner en France avec Nicolas Castel [son co-entraîneur] pendant trois à quatre semaines et je ferai une pause. Je pense que j'ai rempli mes objectifs pour cette année, ça fait deux ans que je travaille très dur et je sais que dans mon développement, j'ai besoin de revenir plus frais", a expliqué la nouvelle star de la natation française.

En Hongrie, Léon Marchand a effectivement "fait le job" selon ses propres termes, en décrochant les titres du 200 mètres 4 nages et du 400 mètres 4 nages (avec la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps sur la distance). Il est seulement le troisième Tricolore à remporter deux titres individuels sur une même édition des championnats du monde, après Laure (en 2007) et Florent Manaudou (en 2015). Le Français, qui s'entraîne aux Etats-Unis avec Bob Bowman, a complété sa collection de médailles mondiales en décrochant l'argent sur le 200 mètres papillon, derrière le Hongrois Kristóf Milak, titré à domicile.