Il est inarrêtable. Léon Marchand a remporté, mercredi 22 juin, sa troisième médaille en trois finales sur le 200 mètres 4 nages. Et il n'a pas été chercher n'importe laquelle. Le Toulousain s'est montré le plus fort et a conquis l'or, pour la deuxième fois dans ces Mondiaux de Budapest. Une performance qui entérine encore un peu plus sa place parmis les meilleurs nageurs de sa génération.

Avec un chrono de 1'55"22, le protégé de Bob Bowman a amélioré la meilleure marque nationale. Il termine devant l'Américain Carson Foster 1'55"71, qui avait pourtant passé une bonne partie de la course en tête. Le Japonais Daiya Seto complète le podium (1'56''22).

"Franchement, c’est incroyable ! J'ai bien fait d'être à la [ligne] 4, j'ai réussi à gérer et à faire ma course", a réagi le prodige au micro de France Télévisions juste après la course qui lui rapporte l'or. Hasard de l'histoire, 24 ans après son père Xavier Marchand aux Mondiaux de Perth (Australie) en 1998, le fils fait mieux que la médaille d'argent du papa.