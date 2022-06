Léon Marchand est tombé sur plus fort, mardi, en la personne de Kristof Milak, qui a signé un nouveau record du monde sur cette finale du 200 mètres papillon à Budapest.

C'était supersonique ! A l'avant, un Hongrois aux larges épaules a mené les débats. Kristof Milak s'est offert l'or et bien plus, devant son public de la Duna Arena, mardi 21 juin, puisqu'il a amélioré son record du monde du 200 mètres papillon de presque quatre dixièmes.

En un temps canon de 1"50"34, il a mis plusieurs longueurs à son dauphin du jour, un certain Léon Marchand. Le Toulousain s'est offert sur cette deuxième finale une nouvelle breloque après l'or obtenu sur le 400 mètres 4 nages. Cerise sur le gâteau, il a atomisé son propre record de France établi la veille.

S'il est tombé sur plus fort que lui, le Français, qui ne s'est pas arrêté au micro des médias en raison d'une demi-finale du 200 mètres 4 nages qui l'attendait quelques minutes plus tard, est plus que jamais en train de devenir l'un des meilleurs nageurs de sa génération. A 20 ans, il signe un 100% de podiums, pour l'instant, sur ces Mondiaux hongrois.