Mondiaux de natation 2022 : à 20 ans, le Français Léon Marchand sacré champion du monde sur 400 mètres 4 nages

Budapest lui porte chance. En juillet 2019, Léon Marchand remportait la médaille de bronze sur le 400 mètres 4 nages aux championnats du monde juniors dans la capitale hongroise. Samedi 18 juin, c'est l'or mondial et le record d'Europe (4'04"28) que le Toulousain s'est offert, toujours sur la même distance mais chez les seniors cette fois.

Après avoir réalisé, le matin, le meilleur temps des séries - et battu au passage son propre record de France en 4'09"09 -, l'élève de Bob Bowman a écrasé la finale le soir. Au contact à l'issue du passage au papillon, Léon Marchand a tenu la distance en dos - sa nage la plus faible - face à l'Américain Carson Foster. En brasse, le Français a accéléré pour prendre nettement la tête avant de lâcher les chevaux et claquer un ultime passage en crawl ultra rapide.

Le record du monde bientôt en danger

Avec un 400 m 4 nages bouclé en 4'04"28, le grand espoir de la natation française a signé un nouveau record d'Europe, effaçant des tablettes le Hongrois Laszlo Cseh, et laissé ses concurrents à plus de deux secondes. Très vite, le Français pourrait avoir dans le viseur le record du monde de la légende américaine Michael Phelps (4'03"84), qui ne se trouve plus qu'à quatre dixièmes de sa performance du jour.

Après sa sixième place aux JO de Tokyo, à seulement 20 ans, Léon Marchand a parfaitement répondu aux attentes qui pesaient sur ses épaules depuis ses performances brillantes réalisées dans le championnat universitaire américain plus tôt dans l'année. Avec cette médaille, Léon Marchand rejoint son père Xavier, qui était jusqu'à samedi l'unique médaillé français en 4 nages en grand bassin - il avait remporté l'argent au 200 m 4 nages en 1998 à Perth (Australie).