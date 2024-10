Monaco seul en tête de la Ligue 1, Christophe Laporte s'offre Paris-Tours, l'interrogation Mbappé... Le récap sport du week-end

Surprise en Ligue 1, l'AS Monaco va passer seul deux semaines sur le trône du championnat après sa victoire contre Rennes, quand Paris a fait nul à Nice. Sale dimanche pour l'équipe de France de futsal. Après avoir échoué de peu en demi-finale face à l'Argentine, les Bleus se sont écroulés face à des Ukrainiens conquérants. Même scénario pour le Stade toulousain, qui enregistre une deuxième défaite d'affilée en Top 14, alors qu'en cyclisme, Christophe Laporte a triomphé sur Paris-Tours.

Ligue 1 : Monaco caracole en tête, Paris et Marseille calent

Monaco confirme son très bon début de saison. Vainqueure sur la pelouse de Rennes (1-2), l'ASM a profité du match nul du Paris Saint-Germain à Nice (1-1) pour prendre seul les commandes du championnat. Cinq jours après un revers européen face à Arsenal, les Parisiens ont à nouveau calé, alors que la trêve internationale arrive à point nommé pour les champions de France en titre.

Les Monégasques n'ont toujours pas connu la défaite et font office de poil à gratter numéro un dans la course au titre avec deux points d'avance sur Paris. Une course où l'OM a encore un peu plus été décroché après son nul au Vélodrome contre Angers (1-1) vendredi. Les hommes de Roberto de Zerbi restent troisièmes, mais avec le même nombre de points que Reims (14) et une unité de plus que Lille, cinquième après sa victoire contre Toulouse.

Cyclisme : Christophe Laporte le plus fort sur Paris-Tours

Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) n'avait pas encore levé les bras en 2024, mais il a corrigé l'anomalie avec la manière sur les routes de Paris-Tours. Vainqueur au sprint, le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Paris 2024 a réglé le Tchèque Mathias Vacek (Lidl-Trek) dans la dernière ligne droite, alors que Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a pris la troisième place.

#ParisTours | 🇫🇷 CHRISTOPHE LAPORTE REMPORTE PARIS-TOURS !



🚴‍♂️ Le Français s'impose au sprint devant Mathias Vacek et signe sa première victoire de la saison ! Jasper Philipsen prend la troisième place. pic.twitter.com/GmIcsArzC5 — francetvsport (@francetvsport) October 6, 2024

Le champion d'Europe 2023 a su composer avec des conditions dantesques sur les chemins de vigne d'Indre-et-Loire pour faire la différence en s'isolant à l'avant en compagnie de son dauphin du jour, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Plus tranchant et plus rapide dans le final, le Varois termine l'année sur une bonne note.

Equipe de France : Mbappé, l'esprit galactique plus que bleu

S'agit-il d'un réel désamour pour le maillot tricolore ou seulement une volonté de s'acclimater à la Maison Blanche ? Non retenu jeudi pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations avec les Bleus en raison d'un "problème pas grave mais qui nécessite des soins", Kylian Mbappé figurait bien dans le onze de départ madrilène, samedi, face à Villarreal (2-0).

Si l'ancien Parisien n'a pas marqué, il a tout de même joué 70 minutes et s'est créé plusieurs occasions. Sa blessure aux ischios de la cuisse gauche contractée il y a une quinzaine de jours semble être de l'histoire ancienne, même si le staff médical du Real Madrid a préféré qu'il soit ménagé lors des prochains rendez-vous avec l'équipe de France. Repos forcé ou non, le "Kyks" privilégie actuellement le blanc au bleu.

Futsal : les Français chutent lourdement contre l'Ukraine pour la 3e place

Après sa défaite en demi-finale de coupe du Monde contre l'Argentine jeudi, les Bleus du futsal comptaient sur la petite finale, dimanche, pour sortir par la grande porte. Peine perdue. Ils ont échoué face à une solide équipe ukrainienne (7-1) et terminent 4es pour leur première participation à une coupe du Monde. Plus tôt dans la compétition, les Français se sont successivement imposés contre la Thaïlande et le Paraguay, après une phase de poule maîtrisée, malgré la polémique du match contre l'Iran.

Si la discipline est la plus pratiquée dans le milieu scolaire en France, le futsal de haut niveau a mis du temps à s'imposer au niveau international. Ce bon résultat tricolore est de bon augure pour porter les couleurs françaises dans les années à venir, et pourquoi pas un jour sur la scène olympique. Le titre est revenu au Brésil, tombeur de l'Argentine en finale (2-1) et sacré pour la sixième fois.

Top 14 : le Stade toulousain tombe à Castres

Après l'Union Bordeaux-Bègles la semaine dernière, c'est le voisin castrais qui a de nouveau tenu en échec le champion de France en titre (28-23). Le Stade toulousain, candidat à sa propre succession, a maîtrisé les débats en première période avant d'échouer à enfoncer le clou. Castres plus lucide, et particulièrement solide dans ces derbys à domicile, a profité de sa ligne d'avants performante et des trop nombreuses pertes de balles de son adversaire, pour remporter son troisième match de la saison, tous à la maison. L'UBB, La Rochelle et Toulon en profitent pour passer devant Toulouse au classement après cinq journées.

De son côté, Pau a réintégré le 2e ligne Hugo Auradou dans son effectif à Perpignan (11-10), toujours mis en examen pour "viol avec violence en réunion" en Argentine.