Coupe du monde de futsal 2024 : l'équipe de France se retrouve au cœur d'une polémique après sa défaite face à l'Iran

C'est un match qui suscite de l'agitation. Pour le dernier match du groupe F, la France affrontait l'Iran, dimanche 24 septembre. Avec deux victoires lors de leurs deux premiers matchs, les deux équipes avaient déjà leur qualification en poche, mais se disputaient le sommet de leur groupe. Une première place qui n'arrangeait pas forcément les deux nations, car elle avait pour conséquence de se retrouver dans la partie de tableau du Brésil, grand favori de la compétition, et de l'Espagne. En perdant 4-1, les Français ont terminé deuxièmes de leur groupe, héritant de la Thaïlande en huitièmes de finale, et d'un tableau plus abordable. Cette rencontre fait beaucoup parler ces derniers jours, plusieurs équipes accusant les deux pays d'avoir joué pour perdre.

France-Iran, un "match de préparation"

Longtemps à égalité, les deux équipes n'ont pas réussi à marquer en première période. L'Iran, quatrième nation mondiale, n'a ouvert le score qu'après la pause (25e), sur une erreur de placement du gardien français, et a ensuite enchaîné les buts (28e, 30e, 37e). L'équipe de France n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule fois et a perdu la rencontre (1-4).

L'Iran ouvre le score face aux Bleus en phase de poules ! 😣 pic.twitter.com/O7gajmkciE — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 22, 2024

À la fin du match, lors de la conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France, Raphaël Raynaud, a déclaré être "conscient de ne pas avoir offert le plus beau des spectacles" et a évoqué notamment la "fatigue" de ses joueurs. Il voyait ce match comme "une préparation pour les huitièmes", un "match bonus". Ce manque d'intensité et de prise de risque a alerté plusieurs sélections concurrentes de la France et de l'Iran.

De lourdes accusations

Après le match, Miguel Rodrigo, sélectionneur de la Thaïlande, s'est indigné sur les réseaux sociaux à propos de la prestation des deux équipes. "L'Iran et la France, entraîneurs et joueurs, ont déshonoré mon sport. Vous êtes une honte mondiale", a-t-il écrit sur X, accompagnant son message d'une vidéo du premier but iranien. Miguel Rodrigo a surenchéri ensuite en partageant une compilation de mauvaises actions lors du match.

Pase lo que pase el próximo día 27, y admitiendo que somos la parte más débil de esta historia que ocurrió hoy en Bukhara, digo: "Francia, os esperamos con los brazos abiertos".

Iran 🇮🇷 y Francia 🇫🇷, entrenadores y jugadores, deshonraron mi deporte.

‼️Sois una vergüenza mundial‼️ pic.twitter.com/M8a4Czlb4N — Miguel Rodrigo (@miguelrodrigocs) September 22, 2024

La Thaïlande, prochain adversaire des Bleus, a déclaré vouloir porter réclamation. La Libye, éliminée de la compétition, a dénoncé par la voix de son entraîneur Ricardo Iñiguez, "un match truqué". Le Paraguay voulait quant à lui obtenir l'exclusion de la France et de l'Iran pour conduite antisportive. La Fifa a confirmé à franceinfo: sport être "au courant des plaintes déposées par les équipes participantes à la Coupe du monde de futsal concernant le match du Groupe F entre la France et l'Iran", mais ne souhaite pas donner plus de précisions pour l'instant.

Libya 🇱🇾 procede a la denuncia del partido por Match FIXING, es una vergüenza para nuestro deporte — Ricardo Iñiguez (@IniguezCalabuig) September 22, 2024

Beaucoup de bruit pour rien ?

Les troisièmes matchs sans enjeu majeur ne sont pas rares dans les compétitions internationales. Et les sanctions sont inexistantes quand une équipe décide d'aligner ses "coiffeurs" (remplaçants) afin de faire reposer ses titulaires pour la suite de la compétition, lors d'une Coupe du monde de football par exemple. Si, dans le règlement de la Fifa, le "manque d'intégrité" peut être synonyme d'exclusion de la compétition, Ouest France affirme ce mardi que cela ne sera pas le cas de la France. Du côté des Bleus, il n'y a pas d'inquiétude particulière, et on affirme à franceinfo: sport que le staff reste concentré sur la préparation du huitième de finale contre la Thaïlande, qui se déroulera le 27 septembre.