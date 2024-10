Cyclisme : Christophe Laporte remporte la classique Paris-Tours

Sur les chemins de vigne du Paris-Tours, dimanche, le Français s'est montré le plus fort en enlevant sa première course de la saison.

Sous une pluis battante sur les 214 km parcourus entre Chartres et Tours, avec ses dix chemins de vigne, Christophe Laporte a devancé au sprint, dimanche 6 octobre, le Tchèque Mathias Vacek. Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris, le coureur de l'équipe Jumbo-Visma a signé à Tours sa première victoire de la saison.

Attendu sur ce Paris-Tours, le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek), troisième de Paris-Roubaix et quatrième du Milan-San Remo cette saison, a longtemps animé la course après être parti en contre d'une échappée de trois coureurs.

Mais c'est à 33 kilomètres de l'arrivée, dans la côte de la Vallée Chartier, que Christophe Laporte a accéléré pour rejoindre les hommes de tête. Si Mads Pedersen a craqué, son coéquipier Mathias Vacek a été le seul à accrocher la roue du Français. Les deux compagnons d'échappée ne seront pas rattrapés. Au jeu du sprint, Christophe Laporte s'est montré le plus fort devant le Tchèque. Derrière, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a pris la 3e place après avoir réglé au sprint un petit peloton.

118e édition - Christophe Laporte : "Je n'espérais presque plus cette victoire. Ça n'a pas été une année facile" Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) est revenu sur sa victoire lors de la 118e édition de Paris-Tours. Le Français n'avait plus levé les bras depuis les championnats d'Europe 2023. "Je suis très heureux. Je n'avais plus gagné depuis les Championnats d’Europe l’an passé, je n’espérais presque plus cette victoire. Ça n'a pas été une année facile, même s'il y a eu la grande satisfaction des JO. J'ai joué avec Vacek dans le final, je voulais lancer le sprint en premier. Je finis ma saison sur une excellente note", a-t-il réagi après la course.

Après le sacre surprise de Riley Sheehan la saison dernière, la classique des feuilles mortes revient aux mains des Français. Arnaud Démare, qui avait remporté la course en 2021 et 2022, n'a cette fois pas pesé sur la course. Le coureur de l’équipe Arkéa-B&B Hotels a terminé 52e.