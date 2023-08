Le XV de France démarre timidement, Van der Poel sur le toit du monde, les Américaines au tapis… Le récap sport du week-end

Fortement remaniés, les Bleus ont entamé leur préparation au Mondial par un court revers en Ecosse, samedi après-midi.

À un mois de la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), le XV de France a entamé sa préparation par une défaite (21-25) en Ecosse, samedi. Dimanche, Mathieu van der Poel a terrassé ses rivaux pour remporter la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route, alors que les Etats-Unis ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Revivez les temps forts du week-end.

Rugby : le XV de France bis séduit, puis s'incline en Ecosse

Une période de bonheur, une autre de souffrance, voilà ce qu'a vécu le XV de France samedi à Murrayfield. Dans l'antre de l'Ecosse, Fabien Galthié avait fait le choix de reposer certains cadres et donner leur chance à des joueurs en lutte pour une place dans le groupe final des Bleus pour la Coupe du monde. Cette décision a peut-être coûté la victoire aux siens, battus 21-25 alors qu'ils menaient 21-3 à la mi-temps.

Elle a cependant le mérite d'avoir révélé les petits nouveaux Louis Bielle-Biarrey, auteur du deuxième essai, et Emilien Gailleton, ou relancé Brice Dulin, capitaine du jour. Revanche possible samedi prochain à Saint-Etienne, pour le deuxième match de préparation en vue du Mondial (8 septembre-28 octobre).

Mondiaux de cyclisme : Van der Poel champion du monde, bilan frustrant pour le clan tricolore

Plus fort que ses concurrents, Mathieu van der Poel a écrasé la course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme, pour remporter son premier maillot arc-en-ciel dans cette discipline, dimanche à Glasgow. Parti à 22 kilomètres de l'arrivée, le Néerlandais a distancé un groupe d'échappée XXL, où figuraient Wout van Aert et Tadej Pogacar, tous deux sur le podium. À 28 ans, "MVDP" est devenu le premier coureur de l'histoire sacré champion du monde sur route et en cyclo-cross.

Les Bleus n'ont pas été en mesure de se mêler à la lutte pour la victoire. Christophe Laporte et Julian Alaphilippe ont abandonné, alors que Valentin Madouas n'a pas tenu la cadence (15e). Outre cette course en ligne, le week-end n'a pas été très riche en breloques pour la délégation tricolore. Samedi, Marine Cabirou (VTT descente) et l'équipe féminine de poursuite en cyclisme sur piste ont tout de même décroché la médaille de bronze. Dimanche, Valentine Fortin a remporté l'argent sur la course par élimination, et Benjamin Thomas en a fait de même sur l'omnium.

Coupe du monde féminine : la Suède fait sensation en sortant les Etats-Unis, les autres prétendants tiennent leur rang

Les Etats-Unis étaient passés à un cheveu de l'élimination dès la phase de groupes contre le Portugal. Dimanche, c'est une affaire de centimètres qui a précipité le double tenant du titre vers la sortie. "Team USA" a été battu par la Suède en huitièmes de finale, au terme d'une séance de tirs au but invraisemblable et conclue par un arrêt inachevé de la gardienne américaine, Alyssa Naeher, finalement invalidé par l'arbitrage vidéo. Jamais les Etats-Unis n'avaient conclu un Mondial hors du podium, mais ils sont tombés sur une gardienne suédoise, Zecira Musovic, en état de grâce.

.

La Suède rejoint l'Espagne, le Japon et les Pays-Bas, qualifiés samedi et dimanche, en quarts de finale. L'équipe de France prépare pour sa part son huitième de finale contre le Maroc, mardi à Adélaïde.

Natation : l'épreuve de Coupe du monde dans la Seine annulée à un an des JO

Ce devait être un grand test, le premier dans les eaux de la Seine, en vue des Jeux olympiques. Mais l'épreuve de natation en eau libre au départ du Pont Alexandre III a fait plouf dimanche. La compétition comptant pour la Coupe du monde a été annulée, après plusieurs jours de sursis. Les eaux du fleuve ont atteint des taux de bactéries trop élevés pour permettre la tenue de la course, la faute notamment aux importantes précipitations tombées sur la capitale les jours précédents. L'organisation des JO de Paris 2024 a toutefois voulu se montrer rassurante, alors que l'eau libre, mais aussi le triathlon se dérouleront dans ce même décor.