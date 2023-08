Mondiaux de cyclisme : Marine Cabirou décroche le bronze en VTT descente, deuxième médaille pour la France

La descendeuse de 26 ans a été devancée samedi par la Suissesse Camille Balanche et l'Autrichienne Valentina Höll.

Nouvelle médaille pour la France aux championnats du monde de cyclisme. Après le bronze, sur la piste, en sprint par équipes, vendredi, c'est en VTT descente que le clan tricolore a décroché une nouvelle médaille de ce métal, samedi 5 août, grâce à Marine Cabirou. La Française de 26 ans a terminé 3e de la descente à Fort William, elle qui était outsider.

Huitième du classement général de la Coupe du monde cette saison, l'Aveyronnaise s'est inclinée pour deux secondes derrière la nouvelle championne du monde, l'Autrichienne Valentina Höll, et pour trois petits dixièmes derrière la Suisse Camille Balanche, en argent. Déjà médaillée de bronze en 2019, puis d'argent en 2021, Marine Cabirou décroche une troisième médaille mondiale dans cette discipline non olympique.

De retour après une saison de galères

Sur la piste de Fort William, longue de plus de 2 km avec 555 mètres de dénivelé, la Française avait pourtant frappé fort. A l'arrivée de son run quasi-parfait, elle avait pris la tête avec plus de 7 secondes d'avance et embrasé la foule. De quoi sérieusement envisager la médaille et même le titre, alors qu'il ne restait plus que cinq coureuses dans le portillon de départ. "J'ai vu l'écart en franchissant la ligne... Quand on arrive en bas, on espère toujours, mais je savais que j'avais fait des erreurs", a confié la Tricolore après la course.

En vérité, Marine Cabirou n'a commis que deux erreurs sur cinq minutes de descente : "Ça fait partie du jeu. C'est compliqué de faire le run parfait sur 5 minutes...". Partie à la faute sur le haut du parcours en percutant un rocher, la Française l'a payé sur trois virages avant de se remettre dans la course, dans cette discipline où l'on peut atteindre les 70 km/h. Samedi, la piste était humide, même si la pluie avait cessé à son passage.

En fin de course, elle a glissé sur un segment de terre dans un virage, perdant à nouveau quelques précieuses secondes. "J'ai glissé dans une trace où il fallait garder de la vitesse derrière, mais c'est une longue piste, très physique et ce n'est pas évident", a regretté Marine Cabirou, sans toutefois perdre le sourire : "Je suis contente de faire troisième. La forme revient après un début de saison pas facile et toutes mes blessures de l'année dernière. L'objectif c'était le podium et je suis sur la boîte, donc c'est cool."