Mondiaux de cyclisme : les Françaises en bronze sur la poursuite par équipes

Longtemps dominées par l'Italie dans le match pour la troisième place, les Tricolores ont fait la différence en fin de course, samedi soir à Glasgow.

L'équipe de France se pare de bronze à Glasgow (Ecosse). Après le bronze en vitesse hommes par équipes, ce sont les filles de la poursuite qui ont enlevé la petite finale face aux Italiennes, samedi 5 août, à l'occasion des championnats du monde. Clara Copponi, Marion Borras, Marie Le Net et Valentine Fortin ont tenu bon tout du long des quatre kilomètres au programme, et ce, malgré un retard continu aux 1000, 2000 et 3000 mètres. Victoire Berteau, championne de France sur route et non alignée pour cet ultime affrontement de la journée, décroche elle aussi le bronze avec ses coéquipières, car elle avait participé aux qualifications.

Après la course, Valentine Fortin ne cachait pas la joie d'un collectif qui vise l'or à Paris l'an prochain, pour les Jeux olympiques, et qui se montre en constante progression, à l'image de ce succès face aux Italiennes. "Avec l'Italie, ça fait quelques années qu'on se retrouve en match, et jusqu'à présent, on avait toujours perdu. On avait le couteau entre les dents ce soir, on était toutes soudées." D'autant que les Bleues se sont arrachées pour décrocher cette belle médaille. "On savait que ça allait être serré. À quelques tours de la fin, les entraîneurs nous ont dit que c'était égalité, donc on s'est mis une grosse sacoche pour aller à fond jusqu'à la ligne. La malédiction est enfin finie !"