Le réveil du XV de France, Duplantis toujours plus haut, le coup de force du PSG... Ce qu'il faut retenir du week-end sport

Cette fin de semaine a été marquée, entre autres, par la nouvelle envolée d'Armand Duplantis, et par celle du PSG au classement de Ligue 1 après sa victoire à Marseille.

Le week-end a commencé par la démonstration de Perrine Laffont sur les bosses, il s'est poursuivi par un nouveau record du monde d'Armand Duplantis, avant de laisser la place au sursaut du XV de France face à l'Ecosse. Dimanche soir, pour conclure, le PSG a tapé du poing sur la table en s'imposant sur la pelouse de l'OM. Franceinfo:sport vous résume tout ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end.

Mbappé-Messi, un Classique absolu

On promettait l'enfer au PSG avant d'aller défier le Bayern en Ligue des champions. Les Parisiens ont su franchir la première haie en s'imposant sur la pelouse de l'OM (0-3) et en repoussant le rival phocéen à 8 points après cette victoire. Un succès qui porte la marque de Kylian Mabppé et de Lionel Messi. Les deux attaquants en ont profité pour inscrire des buts hautement symboliques : le premier, auteur d'un doublé, a ainsi rejoint Edinson Cavani au rang des meilleurs réalisateurs du club (200). L'Argentin, quant à lui, a tout simplement inscrit son 700e but en club, toutes compétitions confondues. Les comptes ronds font les bons amis.

Un Mondo d'écart

Entre lui et la concurrence, un trou noir. Armand Duplantis est seul sur sa planète. Le Suédois a, une nouvelle fois, repoussé les limites de la gravité pour améliorer, samedi, son propre record du monde du saut à la perche (6,22m). Ce bond a, qui plus est, été réalisé à Clermont-Ferrand, sur les terres de Renaud Lavillenie, organisateur de l'événement et qui a été le premier à se jeter dans les bras de Duplantis.

Un XV de France en mode 4X4

Cette équipe de France est décidément tout-terrain. Après s'être enlisée en Irlande il y a deux semaines, elle a réussi à se sortir de la tourbe écossaise (32-21). Le chemin était pourtant balisé d'obstacles : un adversaire invaincu et en pleine confiance, une supériorité numérique envolée à la suite d'un acte insensé de Mohamed Haouas...

Le XV de France célèbre l'essai de Romain Ntamack face à l'Ecosse lors du Tournoi des six nations, le 26 février 2023. (FRANCK FIFE / AFP)

Mais les hommes de Galthié ont fait front. Solides en défense, habiles en contre, ils ont renoué avec les fondamentaux qui avaient posé les bases de leurs récents succès. Reste à retrouver une possession plus importante du ballon si le XV de France veut continuer à passer les bosses sans trop d'encombres.

Perrine Laffont au sommet, Clément Noël de retour

Elle est insatiable. Déjà en tête du classement de la coupe du monde, Perrine Laffont a profité des Mondiaux à Bakuriani, en Géorgie, pour s'offrir deux nouvelles médailles d'or, et porter son total à 5 lors des championnats du monde. Tenante du titre sur l'épreuve du simple, la Française a survolé la finale, samedi, avant de réitérer en parallèle ce dimanche. Avec ce doublé, Perrine Lafont referme de belle manière la page raturée des Jeux olympiques, où, après avoir échoué à la 4e place, elle avait un temps envisagé de mettre un terme à sa carrière.

Si le succès de Perrine Laffont était espéré, la 3e place de Laura Gauché, dimanche, lors de la descente de Crans-Montana, relève de la surprise majeure. A 27 ans et pour son 111e départ, la Tricolore a réalisé la course de sa vie pour signer le premier podium de sa carrière derrière le duo italien Goggia-Brignone. Plus tard dans la journée, Clément Noël a accroché son troisième podium de la saison en slalom avec une troisième place à Palisades Tahoe (Etats-Unis).