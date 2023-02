Six nations : le XV de France s'impose dans la douleur face à l'Ecosse (32-21) et signe sa deuxième victoire bonifiée dans le Tournoi

Pour leur premier match du Tournoi au Stade de France, les Bleus ont disposé de l’Ecosse après un long combat, dimanche.

La défaite en Irlande a été digérée. Deux semaines après son revers à Dublin, le XV de France a retrouvé le goût de la victoire en s’imposant avec le bonus offensif contre l’Ecosse (32-21), au Stade de France, dimanche 26 février, pour le compte de la troisième journée du Tournoi des six nations.

Dans leur jardin, devant leur public, les joueurs de Fabien Galthié ont frappé vite et fort en première période, marquée par l'expulsion du Français Mohamed Haouas et de l'Ecossais Grant Gilchrist, avant de résister au retour adverse après la mi-temps. Ils signent leur deuxième victoire dans ce Tournoi des six nations.

Une entame presque parfaite

Les Bleus avaient répété toute la semaine leur envie de se relever après la gifle irlandaise. Ils l’ont fait, non sans difficulté, dans une partie décousue, au cours de laquelle ils ont enchaîné le bon et le beaucoup moins bon, pour finalement souffrir jusque dans les derniers instants.

Le succès bleu, ou plutôt blanc aujourd’hui, s’est d’abord dessiné grâce à une excellente entame de match, où les Tricolores ne se sont pas laissé le temps de douter. Dès la cinquième minute, après une succession de jeu à une passe, Romain Ntamack est venu transpercer la ligne écossaise et aplatir dans l’en-but. Ils ont aussi été bien aidés par le carton rouge contre Gilchrist après six petites minutes de jeu pour un plaquage dangereux sur Anthony Jelonch. La furie s’est alors emparée du Stade de France, qui a poussé les Bleus en supériorité numérique à l’attaque. Galvanisés, ils sont allés inscrire le deuxième essai par le jeune Ethan Dumortier, bien servi par Ntamack, son deuxième en trois capes.

Douze-zéro en dix minutes, les Bleus semblaient bien lancés, quand le match a de nouveau basculé. Mohamed Haouas, à qui l’Ecosse ne réussit définitivement pas, a lui aussi écopé d’un carton rouge pour un coup de tête dans un plaquage. Le pilier montpelliérain est sorti la tête basse, sous les yeux d’un Anthony Jelonch, mis sur la touche par un protocole commotion, totalement écœuré. Qu’à cela ne tienne, les Bleus ont gardé la tête sur les épaules, et Thomas Ramos s’est offert le troisième essai sur un raid solitaire après avoir intercepté une passe de Finn Russell aux 40 mètres.

Deux mi-temps, deux visages

Mais alors que les voyants étaient au vert, le XV de France a retrouvé sa mauvaise habitude de s’éteindre en deuxième période. Une méforme qui a coïncidé avec le réveil des Ecossais, revenus des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Le XV du Chardon a attaqué fort, et inscrit son deuxième essai après une longue offensive, et malgré une grosse défense de Dupont (48e), avant que le fantasque Finn Russell n'ajoute une troisième réalisation au compteur des siens (68e). L'Ecosse est revenue à quatre points, et une belle frayeur a traversé le camp français.

Les Bleus ont finalement été libérés par un essai libérateur de Gaël Fickou, juste avant la sirène, après une ultime touche dans le camp écossais. Libérateur à double titre, puisqu'il a permis au XV de France d'accrocher le bonus offensif, et de revenir au classement à hauteur de son adversaire du jour. Mais aussi de l'Angleterre, chez qui les Bleus se déplaceront lors de la 4e journée, dans un choc qui s'annonce déjà explosif.