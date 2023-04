Le PSG fonce vers le titre, Pogacar seul au monde, un sans-faute pour les Bleues au Six nations... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Vainqueur du choc face à Lens, le PSG a fait un grand pas vers le titre en Ligue 1. Sur les pentes de l'Amstel Gold Race, Tadej Pogacar a éparpillé la concurrence, tout comme les Bleues, sans pitié avec l'Ecosse lors du Tournoi des six nations.

Football, tennis, cyclisme, rugby, gymnastique... Le week-end a une nouvelle fois été riche sur tous les terrains de sport. Kylian Mbappé a porté Paris contre Lens, tandis que Tadej Pogacar n'a eu besoin de personne pour s'imposer à Valkenburg. À Monte-Carlo, Andrey Rublev a eu raison d'Holger Rune. Les Bleues du XV de France féminin, elles, ont étrillé l'Ecosse lors du Tournoi des six nations tandis que Coline Devillard a décroché la couronne européenne en gym à Antalya.

Ligue 1 : Paris prend une option sans faire impression, l'OM nouveau dauphin

On ne saura jamais ce qui se serait passé si le Lensois Salis Abdul Samed n'avait pas été expulsé, samedi, dès la 19e minute du choc entre le leader parisien et son dauphin nordiste. Malmené en début de match, et même ensuite, le PSG est tout de même parvenu à profiter de sa supériorité numérique pour s'imposer (3-1) et prendre le large au classement (neuf points d'avance avec encore sept matchs à disputer). Porté par un Kylian Mbappé retrouvé, Paris a su faire le dos rond et planter ses griffes au moment opportun. La marque d'un futur champion ?

Derrière, la lutte fait rage pour le dernier billet qualificatif pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions. L'OM n'a pas flanché contre Troyes (3-1) pour reprendre la place de dauphin aux Sang et Or grâce à un doublé de Vitinha. Plus tôt, Monaco l'avait aussi emporté à Louis-II contre Lorient sur le même score. À sept journées de la fin, Marseillais, Lensois et Monégasques se tiennent en trois points.

Gymnastique : Coline Devillard fait le grand saut

A 22 ans, elle n'a pas fui ses responsabilités. Présentée comme la favorite du concours de saut des championnats d'Europe de gymnastique à Antalya, en Turquie, la Française Coline Devillard a assumé son statut pour décrocher un deuxième titre dans cette épreuve, après celui obtenu en 2017. Avec des sauts plus maîtrisés que risqués, elle a su repousser la concurrence de l'Italienne Asia D'Amato et de la Belge Lisa Vaelen. Surtout, elle a posé ses marques pour les JO 2024 à Paris où elle aura clairement un rôle à jouer.

Cyclisme : insatiable, Pogacar engloutit l'Amstel Gold Race

Une fois encore il est parti seul, laissant sur place les quelques prétendants encore dans sa roue. À 28 kilomètres de l'arrivée de l'Amstel Gold Race, dimanche, Tadej Pogacar s'en est allé, bien décidé à ajouter une nouvelle ligne à son palmarès déjà (très) bien fourni. Désigné comme étant le favori naturel avant le départ, le Slovène a levé les bras pour la première fois à Valkenburg. Après 17 jours de course cette saison, "Pogi" compte déjà... 11 victoires. En attendant le Tour de France cet été, le coureur de l’UAE Team Emirates a d'ores et déjà aiguisé son appétit de glouton.

Rugby : les Bleues déroulent contre l'Ecosse lors du Six nations

55-0. Le score est évocateur. Dimanche à Vannes, les joueuses de l'équipe de France n'ont fait qu'une bouchée des Ecossaises et demeurent invaincues dans le Tournoi des six nations (trois victoires en trois matchs). Avec neuf essais inscrits dont trois de la seule Emilie Boulard, les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz collent toujours aux basques des intouchables anglaises au classement. Le choc final est attendu le 29 avril prochain à Twickenham. Avant cela, les Bleues devront franchir une dernière étape contre le Pays de galles le week-end prochain, à Grenoble.

Andrey Rublev, nouveau prince du Rocher

Semaine de rêve pour Andrey Rublev à Monte-Carlo. Sur les terres monégasques, le Russe s'est offert son premier Masters 1000, deux ans après avoir échoué ici-même face à Stefanos Tsitsipas en finale. Cette fois, il a su rester maître de ses émotions face à un Holger Rune qui a progressivement perdu pied pour finalement s'imposer en trois sets face au Danois : 5-7, 6-2, 7-5. Avec ce 13e titre en carrière, le plus prestigieux, Rublev consolide sa 6e place mondiale et envoie un message à un peu plus d'un mois de Roland-Garros.