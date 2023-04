Ligue 1 : avec un record après un mois de disette, Kylian Mbappé a éteint le feu lensois

Muet depuis le 11 mars en championnat, l'avant-centre du PSG s'est réveillé pour le choc face à Lens, samedi, au Parc des Princes. L'international tricolore en a profité pour devenir seul meilleur buteur de l'histoire du club en L1.

A défaut de briller, le PSG s'est rassuré. Tombeurs de leur dauphin lensois, samedi 15 avril, les hommes de Christophe Galtier ont scellé leur succès en première période, bien aidés par l'expulsion précoce de Salis Abdul Samed (19e) pour un gros tacle en retard sur la cheville d'Achraf Hakimi. En l'espace de neuf minutes, de la 31e à la 40e, les Parisiens ont fait jaillir quelques étincelles géniales pour prendre le contrôle de la partie. Et comme bien souvent, c'est Kylian Mbappé qui en a été le détonateur.

139 buts en Ligue 1 avec Paris, Mbappé efface Cavani des tablettes

Sa première fulgurance à la 12e minute, lorsqu'il a éliminé d'un crochet Przemyslaw Frankowski avant de prendre tout le monde de vitesse puis de délivrer un caviar - mal exploité - à Lionel Messi, était un premier signal du bon état de forme de l'international tricolore. Auteur de nombreux appels, le numéro 7 du PSG n'a eu de cesse de se rendre disponible pour ses partenaires. Son activité a été récompensée peu après la demi-heure de jeu. Déviation, relais astucieux avec Vitinha et frappe en pivot qui est venue trouver les filets de Brice Samba (1-0, 31e) : Mbappé a fait l'étalage de toute sa classe pour mettre les siens devant au score.

Muet depuis trois matchs en championnat - contre Rennes, Lyon et Nice - il en a profité pour signer non seulement sa 20e réalisation de la saison, mais surtout pour devenir seul meilleur buteur de l'histoire du PSG dans l'élite, avec 139 buts (en 169 matchs) contre 138 pour Edinson Cavani (en 200 matchs).

Une connexion Messi-Mbappé toujours aussi précieuse

Le record dans la poche, l'attaquant du PSG a pu poursuivre son festival. À la 36e minute, c'est lui qui, d'une frappe flottante, a obligé le portier lensois à réaliser une belle parade pour dévier le ballon en corner. Quelques secondes plus tard, Vitinha a propulsé son tir au fond pour le break (2-0, 36e).

Mais peut-être plus que son but ou ses déplacements incessants, c'est sa merveille de passe décisive pour Lionel Messi qui restera dans les esprits. L'Argentin a sollicité le Français pour une combinaison à l'entrée de la surface adverse. Ce dernier lui a distillé une talonnade dosée à la perfection qui est venue trouver le septuple Ballon d'or dans la profondeur, qui n'avait plus qu'à conclure du gauche d'une frappe croisée (3-0, 40e).

Une preuve supplémentaire que les deux hommes parlent toujours le même langage. Depuis le début de la saison, le duo a combiné sur 23 buts inscrits pour leur équipe. Un échange de bons procédés qui a permis, samedi, au PSG de s'échapper peut-être définitivement en tête du championnat.

Beaucoup plus discret en deuxième période comme l'ensemble de ses coéquipiers, Mbappé peut, malgré tout, avoir le sentiment du devoir accompli. La star s’est réveillée pour retrouver le chemin des filets au meilleur moment. Il fallait bien cela au PSG pour sortir la tête de l’eau et défendre une couronne qui aurait pu vaciller sévèrement sans sa présence.