Ligue 1 : Brest, Strasbourg et Auxerre se donnent de l'air, Lille fait tomber Montpellier... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Lors la 31e journée de Ligue 1, dimanche, les Niçois ont subi la loi du Stade brestois. Un succès précieux pour les Bretons en bas du classement, tout comme pour Auxerre et Strasbourg, vainqueurs de Nantes et Ajaccio. Devant, Monaco continue à mettre la pression sur Marseille.

À sept matchs de la fin de la saison en Ligue 1, le titre semble un peu plus promis au PSG mais le suspense est toujours aussi fort dans la lutte pour le maintien. Dimanche 16 avril, trois équipes à la lutte pour rester dans l'élite ont pris des points précieux lors de la 31e journée. De son côté, Lille a bien rebondi à domicile contre Montpellier après sa défaite à Angers le week-end dernier.

Brest, Strasbourg et Auxerre s'imposent et restent dans la course au maintien

Dans une saison à quatre descentes en Ligue 2, c'est peu dire que le moindre point coûte cher pour maintenir la tête hors de l'eau. Ce dimanche, le Stade brestois a saisi l'opportunité de renverser, à domicile, l'OGC Nice (1-0), dernier représentant tricolore en coupe d'Europe. Un but de Jérémy Le Douaron à la 12e minute a suffi au bonheur des hommes d'Eric Roy.

Dans le même temps, Auxerre a pris le meilleur sur Nantes, à l'Abbé-Deschamps (2-1). Le finaliste de la prochaine Coupe de France (29 avril contre Toulouse) voit son adversaire du jour lui passer devant au classement. Les Strasbourgeois, eux, ont remporté un match important contre Ajaccio (3-1), grâce aux entrées décisives de Mouhamadou Habib Diarra et Yuito Suzuki.

Si les 18, 19 et 20e places commencent à se dessiner (Troyes, Angers et Ajaccio), le combat pour éviter la 17e position promet d'être haletant. Strasbourg, 17e avec 29 points, Brest, 16e avec 31 points, Nantes, 15e avec 31 points, et Auxerre, 14e avec 32 points, sont encore tous dans un mouchoir de poche.

Lille peut toujours croire à l'Europe, Monaco met la pression sur l'OM

"On n’est pas passé très loin. Si on met le 2-0, peut-être qu’on le gagne. On ne le saura jamais. Mais eux en mettent deux en trois minutes." En conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur Michel Der Zakarian a exprimé les regrets montpelliérains. Battus 2-1 par Lille après avoir ouvert le score dès la 24e minute grâce à Issiaga Sylla, les Héraultais ont lâché dans les 20 dernières minutes, encaissant coup sur coup les réalisations de Jonathan David et de Rémy Cabella. Invaincus en Ligue 1 depuis le 12 février, les coéquipiers de Téji Savanier voient leur série de sept matchs sans défaite prendre fin. Lille reprend sa 5e place à Rennes et peut croire à un avenir européen la saison prochaine.

De son côté, Monaco a dominé sans trembler Lorient à Louis-II grâce à des buts de Krépin Diatta, Aleksandr Golovine et Kevin Volland (3-1). L'ASM recolle provisoirement à hauteur de l'OM à la troisième place, avant le match des Olympiens dimanche contre Troyes (20h45).