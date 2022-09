La France surclassée en finale de l'Euro, la sensation Tobias Foss, le PSG seul en tête.... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Le week-end sportif s'est conclu dans la tristesse, dimanche 18 septembre, avec la défaite de l'équipe de France masculine de basket, contre l'Espagne, en finale du championnat d'Europe. Au même moment, le PSG a pris seul la tête de la Ligue 1 après sa victoire contre Lyon (1-0). Le week-end a aussi été marqué par le début des championnats du monde de cyclisme en Australie, avec une confirmation et une surprise. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer.

Eurobasket : l'équipe de France passe à côté de sa finale

Les Bleus ont manqué leur rendez-vous avec leur plus grand rival, l'Espagne. Dimanche soir, à Berlin (Allemagne), l'équipe de France masculine s'est inclinée logiquement en finale de l'Eurobasket contre la Roja (88-76), sacrée pour la quatrième fois. Evan Fournier et ses coéquipiers ne sont jamais entrés dans la partie, permettant à la sélection ibérique de dérouler son basket. Hormis un sursaut d'orgueil dans le troisième quart-temps, la France a été dépassée du début à la fin.

Magnifique d'adresse, Juancho Hernangomez (27 points à 7/9 à trois-points) a été le grand artisan de la victoire espagnole, privant la France d'un deuxième titre continental après celui de 2013. "Si près du but, c'est dur de laisser passer ça, a reconnu Rudy Gobert au micro de Canal+. Il fallait aller le chercher. Il faut que je sois meilleur dans ces moments-là." "Ça nous fait mal, on était là pour l'or", a poursuivi Guerschon Yabusele. Avec l'argent, les Bleus empochent malgré tout une troisième médaille internationale consécutive après le bronze au Mondial 2019 et l'argent aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo.

"Il faut que je sois meilleur"



Rudy Gobert réagit après la défaite de la France en finale de l'Eurobasket face à l'Espagne pic.twitter.com/s1xEwzkRZm — CANAL+ Basket (@CanalplusBasket) September 18, 2022

Mondiaux de cyclisme sur route : la sensation Tobias Foss et la confirmation Ellen van Dijk

Les spécialistes du chrono ont ouvert les Mondiaux de cyclisme 2022, dimanche 18 septembre, à Wollongong, au sud de Sydney, en Australie. Championne du monde en titre, la Néerlandaise Ellen van Dijk a sauvé sa tunique arc-en-ciel au terme d'un tracé technique de 34,2 km - pour la première fois, le même que celui emprunté plus tard par les hommes. "Je n'avais jamais imaginé gagner aujourd'hui ! Le parcours ne me convenait pas du tout. Mais j'ai abordé la course avec la bonne mentalité", a déclaré à l'arrivée la gagnante du jour, déjà titrée en 2013. Elle a devancé l'Australienne Grace Brown et la Suisse Marlen Reusser. La première Française, Juliette Labous, a franchi la ligne à une décevante 11e place.

Du côté des hommes, Tobias Foss a créé la sensation. Le Norvégien a devancé tous les favoris, soufflant la victoire au Suisse Stefan Küng (2e à deux secondes). Le Belge Remco Evenepoel complète le podium. "Je vis un rêve. J'aurais signé pour un Top 10. Alors devenir champion du monde... je ne réalise pas, c'est incroyable", a réagi, incrédule, le coureur de la Jumbo-Visma, âgé de 25 ans. En dehors du Tour de l'Avenir en 2019, Tobias Foss n'avait jusqu'ici remporté aucune course majeure.

Pauline Ferrand-Prévot inarrêtable

Et de trois ! Pauline Ferrand-Prévot a ajouté une nouvelle tunique irisée à sa collection 2022, samedi 18 septembre au Danemark. La cycliste française de 30 ans s'est imposée lors du championnat du monde de VTT marathon, sur un circuit long de 87,5 km. Fin août, aux Gets, Pauline Ferrand-Prévot avait déjà décroché les titres mondiaux en short-track et en cross-country.

This girl is on fire @FERRANDPREVOT wins the 2022 MTB Marathon World Championships title and her third rainbow jersey in less than a month! #Haderslev2022 pic.twitter.com/rEUTgjTxir — UCI MTB (@UCI_MTB) September 17, 2022

Ligue 1 : le PSG seul en tête

En conclusion de la 8e journée de Ligue 1, dimanche, le Paris Saint-Germain a dominé l'Olympique lyonnais dans un match intense (1-0). Grâce au 6e but de Lionel Messi cette saison, le PSG est désormais seul en tête du championnat. Avec 22 points au compteur, les joueurs de Christophe Galtier devançent l'Olympique de Marseille de deux unités.

Car plus tôt dans la journée, l'OM a été accroché sur sa pelouse par le Stade rennais (1-1). Les Bretons avaient ouvert le score sur un but contre-son-camp de Mattéo Guendouzi (25e). L'international français s'est bien rattrapé en égalisant de la tête à la réception d'un corner (52e).

MotoGP : Fabio Quartararo chute et voit son avance fondre au championnat

Les galères continuent pour le champion du monde en titre. Fabio Quartararo a subi une très mauvaise chute dans le premier tour du Grand Prix d'Aragon, après avoir heurté la moto de Marc Marquez. Sonné, percuté par sa moto, brûlé sur la poitrine, le Français n'a pas pu reprendre la course.

Well.... my race was really short but happy to walk away with no big injuries.

Let's try to be positive and give our best for the next races pic.twitter.com/wWaX6Xuq5R — Fabio Quartararo (@FabioQ20) September 18, 2022

Sur la piste, c'est l'Italien Enea Bastianini qui a décroché son quatrième succès de la saison. Deuxième, Francesco Bagnaia continue d'engranger des points et revient à dix longueurs de Fabio Quartararo au classement des pilotes. Il pourrait lui en ravir la tête dès la prochaine course au Japon.