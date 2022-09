La passe de trois pour Ellen van Dijk ! La Néerlandaise a décroché dimanche 18 septembre son troisième titre de championne du monde du contre-la-montre au championnat du monde de cyclisme sur route à Wollongong (Australie). La spécialiste de l'épreuve de 35 ans avait déjà glané l'or en 2013 et 2021.

"I never expected to win"@ellenvdijk didn't think the course suited her but she definitely proved herself wrong today #Wollongong2022 pic.twitter.com/pVS2t8ZVrP