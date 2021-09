Cyclisme : Ellen van Dijk décroche la couronne mondiale devant Marlen Reusser et Annemiek van Vleuten

Le TGV Ellen van Dijk est bien à plein régime. La Néerlandaise a dominé la Suissesse Marlen Reusser (+10'') et sa compatriote, Annemiek van Vleuten (+24''), dans un contre-la-montre individuel pour spécialistes, lundi 20 septembre. Sur un parcours plat de 30,3 km, le scénario s'est vite réduit à un face à face Pays-Bas - Suisse. Plus régulière dans son effort, Ellen van Dijk a réussi à décrocher le premier maillot arc-en-ciel de sa carrière.

Ellen van Dijk sur sa lancée

En tête lors des deux premiers points intermédiaires, Marlen Reusser, vice-championne olympique et championne d'Europe en titre de la discipline, a perdu progressivement son avance avant de s'effondrer dans les neuf derniers kilomètres. Une aubaine pour Ellen van Dijk, partie bien avant les autres favorites, et qui a réalisé un temps canon en 36'05"28 et plus de 50 km/h de moyenne sur les routes flandriennes. À 34 ans, la coureuse néerlandaise de la formation Trek-Segafredo est dans la forme de sa vie après son titre de championne d'Europe sur route à Trente, le 11 septembre.

Derrière le Top 3, le fossé des écarts témoigne de la supériorité du trio avec plus de 1'24" d'avance sur l'Américaine Amber Neben (4e). Reléguée à 1'47", la première tricolore Juliette Labous (6e) a accroché le Top 10, alors qu'Audrey Cordon-Ragot (16e) à 2'56" est rapidement passée à travers sans pouvoir rivaliser avec le gratin mondial de la spécialité.