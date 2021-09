DIRECT. Cyclisme : suivez le contre-la-montre individuel féminin des Championnats du monde

Grande favorite de l'épreuve, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten va-t-elle imiter Filippo Ganna, vainqueur chez les hommes dimanche, sur un chrono de 30,3 km entre Knokke-Heist et Bruges ? Récente championne olympique de la discipline à Tokyo, la spécialiste du chrono va tenter de glaner un troisième titre mondial après 2017 et 2018. Elle devra faire face notamment à ses compatriotes Riejanne Markus et Ellen van Dijk, sans compter la présence de la Suissesse Marlen Reusser. Deux Françaises seront également de la partie avec Audrey Cordon-Ragot et Juliette Labous.