Serbie-France : les Bleues s'imposent avec difficulté et filent en quarts de finale du Mondial de handball

Rarement les Bleues n'auront été mises autant en danger que lors de cette rencontre face à la Serbie. Méconnaissables en fin de première période, menées de trois buts à la pause, les joueuses d'Olivier Krumbholz se sont arrachées au retour des vestiaires pour s'imposer sur le fil à Granollers (22-19), samedi 11 décembre, à l'occasion du 2e match du tour principal dans ce Mondial de handball. Grâce à ce succès, elles rejoignent les quarts de finale de la compétition.

Doute de 13 minutes

Après coup, on se dit que l'entame de partie des Bleues face à la Serbie en disait long sur les difficultés qu'allaient rencontrer les coéquipières d'Allison Pineau ce samedi. Suspendue deux minutes sur la première offensive serbe pour une faute sur Kocic, Alicia Toublanc donne le ton d'un match qui sera compliqué jusqu'au bout pour la défense tricolore. Malgré une belle réaction - toujours avec des remontées de balle rapides, la principale qualité des Françaises dans ce Mondial - et une série de cinq buts consécutifs pour faire le trou à 5-2, les championnes olympiques commencent alors à déjouer.

Et la disette de 13 minutes en fin de première période rendît fou Olivier Krumbholz sur le banc, qui écopa même d'un carton jaune, assez rare pour être souligné. Menant 9-6 grâce à une contre-attaque éclair conclue par Chloé Valentini, les Bleues se figent. Incapables de concrétiser leurs possessions en attaques placées et face à une Jovana Risovic impériale dans les buts, elles voient les Serbes revenir dans le match. Jovana Stoiljkovic et Tamara Radojevic mettent au supplice la défense tricolore pour mener de trois buts à la pause, enchaînant une série de six buts consécutifs contre aucun encaissé (9-12). De quoi faire passer un vent de frayeur dans le palais des sports de Granollers...

Une réaction d'orgueil qui propulse les Bleues en quarts

Quinze minutes plus tard, Grâce Zaadi (meilleure buteuse avec six réalisations ce samedi) et ses partenaires reviennent en conquérantes, bien décidées à oublier au plus vite ce trou d'air. Tour à tour, Océane Sercien-Ugolin, Béatrice Edwige et la capitaine Coralie Lassource remettent de l'ordre pour reprendre les devants (13-12), poussant le banc serbe a prendre un temps mort au bout de deux minutes de jeu.

Un temps mort salvateur pour les adversaires des Bleues puisqu'ensuite les débats deviendront nettement plus équilibrés. Incapables de fixer en pivot et de finir les actions sur les ailes, Pauletta Foppa et les joueuses tricolores voient leurs remontées de balle étouffées. Derrière, Cléopâtre Darleux tente tant bien que mal de maintenir son équipe à flot. Elle se montrera d’ailleurs particulièrement décisive en fin de partie en arrêtant un jet de sept mètres avant un fabuleux pastis sur un tir de l’ailière serbe Stamenic. Tout aussi décisive, Méline Nocandy inscrit deux buts dans le money time pour faire, définitivement, faire souffler le banc tricolore.

Sans briller, les Bleues reprennent la tête du groupe I et valident leur billet pour les quarts de finale du Mondial après un beau coup de chaud.