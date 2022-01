Euro de handball 2022 : format, favoris, joueur à suivre... Tout ce qu'il faut savoir sur la 15e édition

Qui dit nouvelle année dit nouvelle compétition. Au programme, du 13 au l'Euro masculin de handball, qui se tiendra en Hongrie ainsi qu'en Slovaquie. Du format aux favoris, en passant par le joueur à suivre, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette 15e édition.

Le format : 24 équipes au total, deux tours avant le dernier carré

Le tournoi sera scindé en deux étapes. Pour commencer, le tour préliminaire, composé de six groupes (de A à F) de quatre équipes. Les deux meilleures nations de chaque groupe se qualifieront ensuite pour le tour principal, constitué de deux groupes (I et II) de six équipes. Là aussi, les deux premières nations accéderont à l'étape suivante : les demi-finales. Les deux vainqueurs s'affronteront lors d'un ultime duel en finale le 30 janvier à 15h30, à la Budapest Arena.

À noter que les deux pays hôtes (Hongrie et Slovaquie), le vainqueur (Espagne) et le finaliste (Croatie) de la dernière édition n'ont pas eu besoin de passer par les qualifications qui se sont déroulées en novembre.

Les favoris : l'Espagne et la France attendues, le Danemark en embuscade

L'Espagne, vainqueure des deux dernières éditions (2018 et 2020) sera sans aucun doute l'équipe à battre dans cet Euro. Elle sera à la conquête d'un troisième sacre consécutif, ce qui n'est plus arrivé depuis la Suède (1998, 2000, 2002). Les joueurs de Jordi Ribera restent notamment sur une belle médaille de bronze à Tokyo. Des Jeux remportés par les Français, qui ont glané leur troisième titre olympique. Étant la nation la plus titrée de l'histoire du handball, la France sera, tout naturellement, très attendue.

Reigning olympic champions will go to Hungary with only one goal @edfmhandball

Will France win the #ehfeuro2022? #watchgamesseemore



Team review: https://t.co/MwlWktHDcF pic.twitter.com/nDaKHGHSNu — EHF EURO (@EHFEURO) December 15, 2021

Mais attention aux Danois, médaillés d'argent à Tokyo et champions du monde en titre, qui comptent dans leurs rangs plusieurs artificiers de renom. La Croatie, la Norvège, la Suède et l'Allemagne seront également à surveiller.

Le joueur à suivre : Aleix Gomez

Si l'Espagne venait à remporter son 3e Euro consécutif, cela pourrait passer par les performances de son ailier droit, Aleix Gomez. Le Catalan de 24 ans compte déjà 147 buts à son actif en sélection, pour seulement 46 matchs joués. Il s'est rapidement affirmé comme l'un des cadres de sa sélection, malgré son jeune âge.

Il a fortement participé au sacre espagnol lors de la précédente édition et aux médailles de bronze glanées en 2021 aux Jeux de Tokyo et au Championnat du monde. Il vient notamment de réaliser une année 2021 exceptionnelle avec cinq titres remportés sous le maillot du FC Barcelone (Ligue des champions, Championnat d'Espagne, Coupe Asobal, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne). Il est actuellement le meilleur buteur de la saison en cours (2021-22) de l'EHF Champions League avec 59 réalisations au compteur. Une véritable machine à marquer.

After round, it's time for a short summary to analyse the top scorers of the #ehfcl



Aleix Gómez | 5️⃣9️⃣⚽

Timur Dibirov | 5️⃣8️⃣⚽

Tobias Grøndahl | 5️⃣8️⃣⚽

Mikkel Hansen | 5️⃣8️⃣⚽



Who will finish as top scorer? Predictions? pic.twitter.com/JE3IKTGsoF — EHF Champions League (@ehfcl) December 13, 2021

Le chiffre : 9 joueurs positifs dans les rangs fra nçais avant la compétition

Mercredi 29 décembre, à deux semaines du coup d'envoi de la compétition, plusieurs joueurs tricolores manquaient à l'appel, lors de la préparation. Huit, dont Nikola Karabatic et Hugo Descat, étaient positifs au Covid-19 et, par conséquent, isolés du reste de l'effectif. Début janvier, le capitaine Valentin Porte rejoignait la longue liste des Tricolores à l'isolement. Et encore, on ne compte pas les blessures de Nedim Remili, victime d'une fracture du pied gauche et Luka Karabatic, pas plus que l'agression subie par Elohim Prandi.

En bref, c'est peu dire que la préparation française a été chamboulée. Les matchs amicaux contre l'Egypte ont été annulés et remplacés par une rencontre en Allemagne, dimanche 9 janvier (défaite 34-35). Les vingt joueurs choisis par Guillaume Gille sont bien de la partie, mais l'incertitude quant à leur état de forme demeure. Et ce, alors que Nikola Karabatic et les Bleus se sont dits "choqués" par le protocole sanitaire très amoindri dans leur hôtel hongrois, où des clients se baladent sans masque.