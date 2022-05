Guerre en Ukraine : le point sur les sanctions contre la Russie et la Biélorussie dans le monde du sport

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché une vague de réactions au niveau international. Du soutien des athlètes aux représailles des instances, le monde du sport a également été bouleversé. Devant la gravité de la situation, de nombreuses fédérations internationales ont réagi et pris des sanctions à l'égard des représentants de la Russie, mais aussi de la Biélorussie.

Football : la Fifa et l'UEFA frappent fort

L'UEFA a renforcé début mai ses sanctions contre le football russe. La sélection féminine ne pourra pas participer à l'Euro 2022, prévu en juillet en Angleterre. L'exclusion des clubs des compétitions européennes est étendue à la saison 2022-2023, privant ainsi le Zénith de Ligue des champions et le Spartak de Ligue Europa. La Russie est enfin rendue inéligible pour organiser l'Euro 2028 ou 2032, pour lesquels elle s'était portée candidate.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.



Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.



Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.



More info: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 2, 2022

En mars, la Fifa avait déjà décidé d'exclure la sélection russe de la prochaine Coupe du monde au Qatar en fin d'année. Les clubs russes avait subi le même sort pour les compétitions européennes dans lesquels ils étaient engagés. L'UEFA avait également pris la décision de déplacer la finale de la Ligue des champions, prévue à Saint-Pétersbourg, au Stade de France.

Tennis : les Russes et Biélorusses autorisés à jouer sur les circuits ATP et WTA mais exclus de Wimbledon

Les joueuses et joueurs biélorusses et russes, peuvent, "pour le moment" continuer de jouer sur les circuits ATP et WTA comme sur les Grands Chelems. Mais ils ne joueront pas sous les couleurs et le nom de leur pays "jusqu'à nouvel ordre". Ils ont en revanche été interdits de participer à Wimbledon en juillet, sur une décision très controversée de l'organisation du tournoi anglais mi-avril.

La Russie n'a pas non plus pu défendre ses titres en Billie Jean King Cup et en Coupe Davis, dont elle a été exclue. Une décision qui s'est également appliquée à la Biélorussie. De même, les tournois ATP et WTA de Moscou, prévus en octobre, ont été suspendus.

Basket : les clubs russes suspendus en Euroligue et en Eurocoupe, les équipes interdites des compétitions de la FIBA

L'Euroligue a suspendu les trois clubs russes engagés dans sa compétition. Avec, pour conséquences, l'annulation pure et simple de tous leurs matchs restants, mais également de tous ceux déjà joués, pour des raisons d'équité sportive. Les clubs russes sont également exclus de l'Eurocoupe, deuxième échelon européen géré par la même société que l'Euroligue.

La Fédération internationale de basket (Fiba) a ensuite annoncé que les équipes et officiels de matchs russes ne seraient plus autorisés à participer à ses compétitions (y compris en 3x3). La Russie était notamment engagée dans les qualifications au Mondial 2023.

Formule 1 : le Grand Prix de Sotchi déprogrammé, les pilotes autorisés à courir sous drapeau neutre

Le promoteur du championnat du monde de Formule 1 a annoncé, début mars, rompre définitivement son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie, après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Les pilotes russes ont été autorisés à courir sous drapeau neutre et en se pliant à certaines restrictions (pas de symboles, couleurs, drapeaux en public et sur les réseaux sociaux).

Formula 1 has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoterhttps://t.co/67IUOS3nhl — Formula 1 (@F1) March 3, 2022

Cyclisme : des équipes russes et biélorusses écartées du calendrier international par l'UCI

Parmi les mesures de l'Union cycliste internationale (UCI) en réaction à la situation en Ukraine figure la suspension des équipes et sélections nationales russes et biélorusses à toutes les épreuves du calendrier international. Au total, six équipes (trois russes, trois biélorusses) sont destituées de leur statut UCI. L'équipe Gazprom-Rusvelo, fer de lance du cyclisme russe, gagnante sur l'UAE Tour, ne pourra plus courir jusqu'à nouvel ordre.

Rugby : la Russie et la Biélorussie suspendues jusqu'à nouvel ordre

La Russie et la Biélorussie ont été suspendues mardi de toute participation au rugby international "jusqu'à nouvel ordre" par l'instance dirigeante mondiale, World Rugby. Le comité exécutif de la fédération internationale a décidé "la suspension totale et immédiate de la Russie et du Bélarus de toutes les activités internationales de rugby et de rugby de club transfrontalier jusqu'à nouvel ordre", et "la suspension totale et immédiate de la Fédération russe de rugby de son statut de membre de World Rugby jusqu'à nouvel ordre", indique le communiqué.

Volleyball : pas de Coupe du monde en Russie, et exclusion des joueurs, clubs, équipes nationales russes et biélorusses en Europe

La Fédération internationale de volley a décidé le retrait de l'organisation de la Coupe du monde 2022 (août-septembre) à la Russie début mars. La compétition aura finalement lieu en Pologne et en Slovénie.

POLAND & SLOVENIA !



The 2 countries will host the relocated FIVB Volleyball Men’s World Championship 2022.



In a clear demonstration of European solidarity, one or several more European nations to join & in hosting the event



➡️ Full story https://t.co/XDw0KQLaPJ pic.twitter.com/AyP3QaN6VN — Volleyball World (@volleyballworld) April 15, 2022

Dans son sillage, la Confédération européenne de volley a décidé d'exclure les équipes, clubs, joueurs et officiels russe et biélorusses de toutes les compétitions de volley, beach volley ou snow volley. Elle a également suspendu tous les membres des deux fédérations nationales de leurs fonctions européennes.

Athlétisme : les sportifs russes et biélorusses bannis des compétitions

World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme a annoncé début mars que les athlètes russes et biélorusses sont bannis à partir de ce jour de toutes les futures compétitions dans un avenir prévisible et avec effet immédiat". Ils ne pourront donc pas participer aux prochains Mondiaux en plein air à Eugene (Oregon) en juillet.

Handball : les clubs et les sélections russes et biélorusses suspendus

La Fédération européenne de handball a suspendu les clubs biélorusses et russes de la Ligue des champions et de l'European League début mars. Les sélections des deux pays ont également été suspendues.

Hockey : la Fédération internationale participe à "la pression internationale sportive"

Les champions olympiques à Pyeongchang en 2018 ainsi que les vice-championnes olympiques à Pékin en 2022 ne pourront pas participer aux prochains championnats du monde. La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a pris la décision de suspendre les équipes nationales russes et biélorusses lundi après les recommandations du CIO. Le président de l'IIHF, Luc Tardif, a expliqué à franceinfo: sport vouloir participer à "la pression internationale sportive".

Biathlon : les athlètes russes et biélorusses interdits de concourir "jusqu'à nouvel ordre"

Les biathlètes russes et biélorusses ne sont désormais plus autorisés à concourir aux compétitions internationales "jusqu'à nouvel ordre." La Fédération internationale de biathlon (IBU) doit encore se réunir pour décider d'une potentielle suspension des deux fédérations nationales.